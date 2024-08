CVM aprova 2º ETF de Solana do Brasil e amplia distância em relação aos EUA

A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) aprovou o segundo ETF de Solana no Brasil. O novo fundo aprovado é da gestora brasileira Hashdex em parceria com o BTG Pactual e amplia a distância entre o mercado de ETFs de cripto brasileiro e dos Estados Unidos.

O fundo da Hashdex está em fase pré-operacional, aguardando o aval da B3 para iniciar as negociações na Bolsa de Valores. De acordo com a Hashdex, o novo ETF vai adotar o índice de preço da bolsa de Nasdaq para a criptomoeda.

O ETF terá como administrador o BTG Pactual, que tem avançado em sua estratégia cripto com diversos produtos, desde institucionais como fundos cripto, além de opções para investidores de varejo via sua plataforma cripto proprietária, a Mynt.

O primeiro ETF de Solana aprovado no Brasil foi o da QR Asset, algumas semanas antes da aprovação do fundo da Hashdex. Nesta terça-feira, 20, a gestora revelou que o lançamento do seu fundo na Bolsa de Valores deverá ocorrer no dia 28 de agosto.

Atualmente, o mercado conta apenas com ETPs, e não ETFs, de Solana em negociação ao redor do mundo. Os ETPs disponíveis são o 21Shares Solana ETP (ASOL) na Suíça, o CoinShares Physical Solana e o ETC Group Physical Solana, ambos negociados na bolsa alemã Deutsche Börse Xetra.

O lançamento de um ETF de Solana ganhou atenção no mercado cripto internacional logo após o sucesso dos ETFs de bitcoin e ether lançados nos EUA neste ano. A VanEck, uma empresa de gestão de investimentos, foi a primeira a submeter um pedido para lançamento de um ETF de Solana nos Estados Unidos para a SEC.

Empresas como a 21Shares também estão entre as atuais solicitantes com fundos de Solana em análise pelo regulador norte-americano. Além disso, no Canadá, a 3iQ está buscando lançar um produto similar na bolsa de valores do país, o que poderia influenciar futuras aprovações nos EUA.

ETF de Solana nos EUA?

Em contraste com o cenário de aprovação dos ETFs de Solana no Brasil, o CEO da VanEck, Jan van Eck, não espera que o pedido nos EUA seja aprovado no curto prazo, devido às atuais políticas regulatórias da SEC que podem enquadrar a criptomoeda como valor mobiliário.

Recentemente, a Cboe - responsável por administrar a Bolsa de Chicago - entrou com um pedido na SEC buscando listar os ETFs de Solana da VanEck e da 21Shares e pedindo ao regulador para tomar uma decisão final até março de 2025.

No entanto, em 9 de agosto, o registro deixou de estar visível no site da Cboe, indicando que a bolsa teria desistido, pelo menos por enquanto, da listagem dos fundos, ou que a SEC teria rejeitado a solicitação, deixando o mercado ainda mais apreensivo com relação à aprovação desse produto nos EUA.