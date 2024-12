Com fluxo recorde de saídas em ETFs, bitcoin ‘despenca’ para US$ 92 mil

Nesta sexta-feira, 20, o bitcoin e as principais criptomoedas se encaminham para um encerramento semanal “no vermelho”. A semana foi repleta de altos e baixos, com a maior criptomoeda do mundo batendo um novo recorde em US$ 108 mil e despencando logo em seguida.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 95,9 mil, em recuperação das recentes quedas que levaram a criptomoeda a custar US$ 92.175 na manhã desta sexta-feira, 20. Ainda assim, o bitcoin acumula queda de 6,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Na última quarta-feira, 18, um discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, trouxe pessimismo para o mercado financeiro após a autarquia anunciar um corte de 0,25% na taxa de juro dos Estados Unidos. De acordo com Powell, a taxa de juro do país deve ter menos cortes em 2025.

Além disso, os ETFs de bitcoin apresentaram um fluxo recorde de saídas. Os fundos, lançados no início deste ano, se tornaram uma ferramenta poderosa para grandes instituições obterem exposição à criptomoeda.

“O recorde de saídas nos ETFs de bitcoin reflete o movimento de aversão ao risco nos mercados globais após a postura mais hawkish do Fed. O mercado passou a precificar apenas um corte de juros de 0,25% para 2025, reduzindo o apetite por ativos de risco no curto prazo, incluindo os criptoativos”, disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“Além disso, é provável que boa parte dessas saídas esteja relacionada à desmontagem de estratégias de cash and carry, uma vez que os prêmios nos contratos futuros de bitcoin na CME reduziram significativamente nos últimos dois dias”, acrescentou.

“Esse cenário sugere que a pressão observada sobre os ETFs de bitcoin a vista ontem não é apenas em resposta ao cenário macroeconômico, mas também conta com um componente técnico de ajustes no mercado de derivativos”, concluiu o especialista à EXAME.

Apesar disso, a aprovação recente dos ETFs mistos de bitcoin e ether pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), colaborou para uma recuperação da criptomoeda, que saiu dos US$ 92 para quase US$ 96 mil.

