Rússia desiste de plano para criar corretora de criptomoedas estatal

O governo da Rússia não está mais planejando lançar uma corretora de criptomoedas nacional regulada, de acordo com fontes com conhecimento sobre o assunto. Meses depois do plano ser divulgado, o foco agora deverá ser em regulamentar as várias plataformas de negociação de criptomoedas que já operam no país há anos.

Depois de introduzir um plano para criar uma exchange nacional em novembro de 2022, os legisladores russos abandonaram a ideia, segundo o membro do Parlamento russo Anatoly Aksakov. Conforme relatado anteriormente, o governo local estava considerando o lançamento de uma exchange unificada, como parte da Bolsa de Moscou.

Entretanto, o foco da Rússia agora será em definir as regras para a criação e gestão de corretoras de criptomoedas, disse Aksakov e conforme relatou a agência de notícias local Izvestia na última segunda-feira, 9. O Ministério das Finanças da Rússia estava entre as autoridades que não apoiavam o plano de uma exchange nacional.

Aksakov, que lidera o comitê de mercados financeiros do Parlamento, observou que as exchanges em operação poderão ser usadas para que as empresas russas processassem transações transfronteiriças. A ideia é que elas também possam permitir que as empresas locais evitem sanções, o que provavelmente desencadeará restrições contra tais plataformas por parte de países como os Estados Unidos.

Aksakov disse que, em resposta a essas restrições, a Rússia continuará criando novas plataformas e organizações de criptomoedas, com foco em regular esse processo. O país tem sido alvo de inúmeras sanções há alguns anos, mas com mais intensidade desde 2022, quando invadiu a Ucrânia e desencadeou uma guerra ainda sem perspectiva de fim.

O Banco Central russo provavelmente será a principal autoridade reguladora supervisionando as bolsas de criptomoedas, sugeriu Aksakov. A estrutura regulatória associada fará parte do projeto de lei sobre regimes legais experimentais, observou o parlamentar.

Empresas de criptomoedas na Rússia

De acordo com o vice-governador da autarquia russa, Alexey Guznov, é muito cedo para falar sobre corretoras de criptomoedas na Rússia no sentido clássico. Mais provavelmente, tais plataformas agiriam como organizações que coordenam a interação entre exportadores e importadores para facilitar as transações transfronteiriças.

Tais organizações, por exemplo, ajudarão as empresas russas a pagar por importações paralelas, explicou. As principais empresas de criptomoedas russas teriam se oposto à ideia de criar uma exchange nacional, defendendo, ao invés disso, estabelecer um quadro regulatório para as organizações já em operação.

Um novo mecanismo regulatório ajudaria a minimizar os riscos de sanções e ataques cibernéticos à infraestrutura, bem como eliminar questões relacionadas à posição dominante no mercado, de acordo com o executivo de conformidade da BitRiver, Oleg Ogienko. Ele sugeriu que as exchanges devem restringir investidores não qualificados em suas plataformas, pelo menos nos estágios iniciais.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok