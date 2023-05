Criptomoeda Optimism despenca 7% antes da liberação de R$ 3 bilhões em tokens

A criptomoeda OP, ligada ao blockchain Optimism, lidera as quedas no mercado nesta terça-feira, 30, segundo dados da plataforma CoinGecko. O movimento reflete um evento importante para o projeto que ocorre no mesmo dia: uma liberação de unidades até então bloqueadas do token e que deverá quase dobrar a oferta em circulação do ativo.

Movimentações de desbloqueio de tokens historicamente resultam na desvalorização dos mesmos. O principal motivo é o aumento repentino na oferta enquanto a demanda pelos ativos se mantém estável, o que leva a uma redução nos preços de negociação. E o Optimism parece estar enfrentando o mesmo problema.

De acordo com os responsáveis pelo projeto, serão liberadas mais de 386 milhões de unidades da criptomoeda. O valor é superior ao da oferta atual disponível para investidores, de 335 milhões, e representariam cerca de US$ 587 milhões (R$ 2,9 bilhões, na cotação atual) em valor de mercado.

A liberação atinge principalmente tokens que foram adquiridos pelos primeiros investidores do projeto, permitindo que eles realizem lucros ao venderem as quantidades de Optimism que receberam em troca de aportes no blockchain. Esse tipo de liberação reforça as expectativas não apenas de um aumento de oferta, mas também de uma pressão de venda, o que intensifica a desvalorização.

Outro ponto destacado por analistas é que, atualmente, a liquidez da criptomoeda em corretoras está baixa. Por isso, uma ordem de venda relativamente pequena ligada a essa quantia liberada pode acabar resultando em quedas significativas. A tendência nesse cenário é de volatilidade para o ativo até que seja atingido um equilíbrio de preço.

O que é o Optimism?

A queda da criptomoeda nativa do Optimism também ocorre em um período difícil para o projeto. O ativo já havia registrado fortes perdas ao longo de 2023, mesmo durante o período de alta recente que beneficiou a maioria dos criptoativos. De fevereiro a maio, ele caiu de US$ 3 para US$ 1,5, segundo dados do CoinGecko.

Com isso, ele acumula uma perda de 32,1% no acumulado dos últimos 30 dias e de 8,1% nos últimos 14, operando no menor preço desde o início de janeiro deste ano. A desvalorização reflete não apenas as expectativas de investidores sobre a liberação de tokens, mas também algumas dificuldades que o projeto vêm enfrentando.

O Optimism é um blockchain de segunda camada ligado à Ethereum. Ele foi criado como uma solução para dar mais escalabilidade e velocidade para projetos, mas mantendo a alta segurança da rede. Entretanto, ele tem enfrentado uma forte competição de outras soluções de escalabilidade em crescimento, como a Arbitrum e a Polygon.

Sabia que você pode investir em ether, Polygon, Optimism e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok