Reservas da stablecoin USDT crescem e chegam a US$ 86 bilhões, revela Tether

A emissora de stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos - Tether revelou que mantém um colchão de liquidez de quase US$ 3,3 bilhões excedentes para proporcionar estabilidade ao ecossistema do USDT, um ativo ligado ao dólar, e conquistar a confiança dos detentores do ativo.

O relatório de reservas da Tether divulgado na última quinta-feira, 24, informa um excedente combinado de US$ 3,29 bilhões - espalhado por 15 ecossistemas de blockchains. Exceto na Algorand e na Polygon, a Tether tem autoridade para emitir tokens USDT na casa dos milhões se for necessário.

Dentre todas as redes, o ecossistema da Solana lidera em termos de valor pré-autorizado para emissão de tokens, atualmente em US$ 1,57 bilhão, com a Ethereum e o Tron ocupando o segundo e o terceiro lugares, com pré-autorizações de US$ 617 milhões e US$ 353 milhões, respectivamente.

A Tether ainda não respondeu ao pedido de comentários do Cointelegraph sobre a importância da pré-autorização de emissão quando se trata de garantir transparência e confiança para o usuários do USDT. O total de ativos do Tether é de US$ 86,1 bilhões, com um total de passivos de US$ 82,8 bilhões, confirmando assim uma reserva de mais de 100%. Em maio, o total de ativos era de US$ 81,8 bilhões.

As outras stablecoins da Tether que não são atreladas ao dólar – XAUT, EURT, MXNT e CNHT – não desfrutam do mesmo colchão de liquidez que o USDT. De acordo com o relatório, nenhuma das outras stablecoins emitidas pela empresa tem saldos para amortecer uma eventual corrida bancária e manter uma paridade em tempos de crise.

Transparência na Tether

O relatório de transparência do Tether busca refutar as preocupações relacionadas à sua liquidez e ao lastro dos ativos que emite. Em outubro de 2021, a Tether foi multada em US$ 41 milhões pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) por compartilhar declarações "falsas" sobre suas reservas. Desde então, as autoridades não emitiram nenhum comunicado oficial sobre os relatórios da Tether.

Recentemente, a Tether descontinuou sua versão em bitcoin do USDT, conhecida como Bitcoin OmniLayer. Embora novos tokens da Tether nas redes Bitcoin Omni Layer, na Kusama ou no Bitcoin Cash deixem de ser emitidos daqui para frente, os resgates permanecerão disponíveis por pelo menos um ano a partir do momento do anúncio.

A equipe da OmniLayer "enfrentou desafios devido à falta de tokens populares e à disponibilidade do USDT em outras blockchains", o que levou as exchanges a usar outras camadas de transporte em vez da Omni. A Tether afirmou que consideraria reeditar a versão Omni Layer se o uso da Omni aumentasse.

