Tokenização deve aumentar eficiência no mercado de títulos, diz regulador de Hong Kong

A Autoridade Monetária de Hong Kong revelou na última quinta-feira, 24, que pretende realizar novos projetos envolvendo a tokenização de ativos como forma de explorar o potencial da tecnologia. Na visão do regulador, esse processo pode aumentar a eficiência do mercado de títulos.

A avaliação da instituição foi compartilhada em um relatório que analisou uma emissão recente de US$ 100 milhões em títulos verdes tokenizados realizada em fevereiro deste ano pelo Banco da China, banco central do país, em parceria com o regulador e com os bancos HSBC e Crédit Agricole.

Para a Autoridade Monetária, a tokenização de ativos do mundo real, convertendo-os em tokens armazenados em blockchains, tem o potencial de aumentar a eficiência, liquidez e transparência nos mercados de títulos, podendo transformar diferentes aspectos desse setor.

"A emissão demonstrou a possibilidade de implementação da tecnologia de registo distribuído (DLT) em uma transação real nos mercados de capitais seguindo o quadro jurídico existente em Hong Kong. Também mostrou o potencial da DLT para melhorar a eficiência, a liquidez e a transparência nos mercados obrigacionistas", avaliou o relatório.

Títulos tokenizados

A emissão de fevereiro é considerada uma referência para "emissões similares em Hong Kong" nos próximos meses. O regulador destacou que os bancos de Hong Kong já demonstraram interesse em explorar novas aplicações para a tokenização, incluindo elementos como fragmentação de ativos.

Outro ponto que deverá ser trabalho agora é a melhoria do atual ambiente regulatório de Hong Kong para "acomodar" a tokenização no mercado de títulos. Esse processo envolverá a coordenação do regulador com o governo da região, que também deverá resultar em novas emissões.

A Autoridade Monetária de Hong Kong vinha estudando a criação de títulos verdes tokenizados desde 2021, culminando na emissão neste ano. Com validade por 365 dias, ele oferece um rendimento de 4,05% e teve o Goldman Sachs como fornecedor de plataforma para negociação.

Na época do lançamento, as autoridades de Hong Kong destacaram que a tokenização de títulos verdes foi um dos projetos pilotos previstos na área de ativos digitais. O governo chinês prometeu "trabalhar no sentido de fornecer um ambiente para promover o desenvolvimento sustentável e responsável do setor de ativos virtuais".

