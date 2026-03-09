Regulação de stablecoins: diretor da Coinbase explica o que esperar

A possível cobrança de IOF em stablecoins está no centro das discussões sobre o futuro do mercado cripto no Brasil. O que essa medida pode significar para usuários, bancos e empresas? E como a regulação pode acelerar a integração entre instituições financeiras tradicionais e plataformas nativas de cripto?

No episódio mais recente do podcast do Future of Money, Fabio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas, analisa os impactos dessa possível tributação, comenta a evolução dos ETFs de bitcoin e explica como mudanças regulatórias podem abrir espaço para novos produtos digitais. Ele também fala sobre o papel dos bancos e da distribuição em larga escala para que o varejo volte com força ao mercado. Assista ao vídeo.

