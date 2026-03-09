Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Regulação de stablecoins: diretor da Coinbase explica o que esperar

Possível IOF em stablecoins, avanço dos ETFs de bitcoin e entrada dos bancos marcam debate sobre o futuro do mercado cripto

Direito e tecnologia (the-lightwriter/Getty Images)

Direito e tecnologia (the-lightwriter/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de março de 2026 às 09h30.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais
yt thumbnail

A possível cobrança de IOF em stablecoins está no centro das discussões sobre o futuro do mercado cripto no Brasil. O que essa medida pode significar para usuários, bancos e empresas? E como a regulação pode acelerar a integração entre instituições financeiras tradicionais e plataformas nativas de cripto?

No episódio mais recente do podcast do Future of Money, Fabio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas, analisa os impactos dessa possível tributação, comenta a evolução dos ETFs de bitcoin e explica como mudanças regulatórias podem abrir espaço para novos produtos digitais. Ele também fala sobre o papel dos bancos e da distribuição em larga escala para que o varejo volte com força ao mercado. Assista ao vídeo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

O sistema financeiro está sendo reconstruído

Por que a IA pode acelerar o número de mulheres líderes em tecnologia?

Liquidez é o novo ouro: stablecoins no centro do sistema financeiro

Inovação além do discurso

Mais na Exame

Pop

Babu, Chaiany ou Milena? Enquete aponta quem deve sair do BBB 26 no Paredão

Mundo

António José Seguro toma posse como novo presidente de Portugal

Economia

Boletim Focus: mercado reduz projeção do dólar para 2026

Tecnologia

Qual empresa está mais próxima da AGI, segundo papers e patentes