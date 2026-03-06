Espere ciclos ‘não tradicionais’ em cripto, diz executivo da Bitwise

Altcoins, as criptomoedas alternativas ao bitcoin, que tiverem tração e aplicações no mundo real serão as vencedoras da próxima temporada de altcoins, segundo Matt Hougan.

As temporadas eufóricas de altcoins em que praticamente todas as criptomoedas sobem juntas no mercado provavelmente não voltarão, afirmou Hougan.

“Acho que esse jogo acabou. Acho que veremos uma temporada de altcoins não tradicional”, ele disse em uma entrevista na quarta-feira. “Uma temporada de altcoins que recompense ativos com tração e aplicações no mundo real.”

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM50, válido até 30/06/2026.

“Não acho que veremos aquele tipo de maré que levanta todos os barcos, em que você rotaciona de bitcoin para ETH, depois para DeFi e depois para NFTs de imagens de pedras.”

Hougan disse que as futuras temporadas de altcoins podem, em vez disso, ver o mercado “reavaliar” certos tokens, especialmente aqueles ligados ao que ele descreveu como “grandes negócios”.

Altseason será “mais diferenciada”

“Eu apenas acho que ela será mais diferenciada do que as temporadas anteriores de altcoins”, disse Hougan.

Traders de criptomoedas normalmente esperam, com base em ciclos anteriores, que o bitcoin primeiro atinja novas máximas históricas, depois o capital gire para o ether e, em seguida, para altcoins, iniciando a temporada de altcoins.

Quanto ao bitcoin, que recentemente caiu até US$ 60 mil em fevereiro, Hougan disse que ele está “começando a formar fundo e voltar a subir”. No momento da publicação, o bitcoin é negociado a US$ 70.237, segundo dados do CoinMarketCap.

Debate sobre a 'altseason' continua

O debate sobre a temporada de altcoins tem dividido a indústria cripto. O analista Matthew Hyland afirmou em novembro que os traders deveriam ter confiança de que uma temporada de altcoins chegaria em breve, citando o gráfico de dominância do bitcoin como “baixista por muitas semanas”.

Em dezembro, o cofundador da BitMEX Arthur Hayes disse: “Sempre existe uma temporada de altcoins acontecendo”.

“Se você está sempre dizendo que não há temporada de altcoins, é porque você não tinha as que subiram”, afirmou Hayes.

A plataforma de análise de sentimento cripto Santiment disse na quarta-feira que as menções a altcoins nas redes sociais atingiram seu nível mais baixo em dois anos, enquanto indicadores sugerem que os investidores estão focando no bitcoin.