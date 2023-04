Ralph Lauren vai aceitar pagamentos em criptomoedas e lança iniciativa com NFTs

A Ralph Lauren, uma das mais conhecidas empresas no ramo de roupas e acessórios, deu novos passos no seu processo de entrada no ambiente Web3. A dona da marca de camisas Polo passou a aceitar pagamentos em criptomoedas em uma de suas lojas, e também lançou um novo projeto com uso de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

A empresa confirmou que uma de suas lojas no chamado "Distrito do Design" na cidade de Miami, nos Estados Unidos, vai se tornar a primeira da sua rede a aceitar pagamentos com criptomoedas. Até o momento, ela não informou se pretende expandir essa opção para outros estabelecimentos.

Até o momento, a loja vai aceitar pagamentos em bitcoin, ether, matic, apecoin e na stablecoin pareada ao dólar USDC. A iniciativa é uma parceria com a empresa de meios de pagamento digitais BitPay, que converte as criptos em moedas fiduciárias, e foi anunciada na última terça-feira, 4.

Além disso, a Ralph Lauren anunciou uma parceria com a Poolsuite para a realização de um evento "profundamente baseado no estilo de vida de Miami". Os ingressos para o evento foram distribuídos por meio de um airdrop - uma distribuição gratuita - de NFTs.

A Poolsuite foi lançada antes da popularização da Web3, mas tem trabalhado em diversas iniciativas na área, incluindo a venda de NFTs exclusivos para a criação de uma comunidade de membros do projeto. Ela já lançou duas coleções de tokens não-fungíveis, em 2021 e 2022.

Os NFTs usados como convites pela Ralph Lauren foram emitidos na rede blockchain Ethereum. Eles dão acesso a uma "festa privada" em uma mansão luxosa em Miami, que irá acontecer no final do mês de abril. Ao todo, 2,7 mil endereços digitais receberam os convites.

Ralph Lauren e Web3

As iniciativas anunciadas pela Ralph Lauren nesta semana representam passos importantes na adoção da Web3 pela empresa, mas não foram as primeiras do tipo. A companhia já havia anunciado em 2022 um projeto para levar algumas de suas peças para o metaverso.

Com isso, ela se somou a outras empresas importantes na área de vestuário e acessórios, como a Nike, que tem buscado criar seus próprios espaços para venda de coleções em realidade virtual. Projetos como o Roblox, o Decentraland e o The Sandbox têm sido os mais usados pelas companhias para isso.

