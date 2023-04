Tecnologia que transforma: ONG leva blockchain para a periferia do Rio de Janeiro

O poder transformacional da tecnologia vem se mostrando há decadas na sociedade. No entanto, quando o assunto é a acessibilidade e oportunidades, a periferia do Rio de Janeiro poderia, mas não vai ficar de fora. A ONG Educar+, sediada no Complexo do Chapadão, oferece cursos que vão desde a alfabetização até programação e Web3, a nova fase da internet que engloba blockchain, criptomoedas, NFTs, metaverso e muito mais.

O projeto foi o primeiro brasileiro a receber uma TechHouse da Polygon, uma das principais redes de segunda camada da Ethereum.

Sobre o olhar das crianças de periferia a cerca do assunto, Carol Santos, a idealizadora do projeto, diz que o potencial de adoção é enorme. Liberdade de expressão e oportunidades são algumas das justificativas: "no metaverso você pode ser quem você quiser", dizem as crianças do Chapadão, segundo Carol à EXAME.

Para a executiva do Educar+, o empoderamento pode ser ainda mais importante do que um código. Confira mais detalhes no podcast do Future of Money:

