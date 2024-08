Qual o segredo para comprar criptomoedas mais barato?

Muitos investidores cripto tentam cronometrar o mercado. Eles anseiam por encontrar o fundo do preço de um ativo para pagar o menor valor possível, tentando adivinhar algo que, na realidade, não há como prever.

Perdem a oportunidade de ser mais estratégicos e adotar técnicas eficazes como o DCA (Dollar-Cost Averaging), de aportes periódicos, para melhorar o preço médio. Isso sem falar no peso do estresse que carregam ao seguir nessa busca incessante.

Quer comprar cripto mais barato? Existem maneiras mais inteligentes e interessantes, como investir nos estágios iniciais de projetos promissores antes da maioria.

Investidores que seguem essa linha são chamados de early-adopters. São pessoas, em sua maioria, com visão de negócios, que entendem a dinâmica da criptoesfera e estão dispostas a correr mais riscos em nome da inovação.

Desvendando o early-adopter

De forma geral, o early adopter abraça novas tecnologias, produtos ou serviços antes que se tornem populares na cena mainstream.

O conceito não é novo, tem origem nas chamadas teorias de difusão de inovações, propostas pelo sociólogo Everett Rogers no livro "Diffusion of Innovations" (1962).

Na curva de adoção da inovação, de acordo com o autor, os “early adopters” vêm logo depois dos "inovadores", como representantes da segunda fase da adoção de uma nova tecnologia.

Os inovadores são os desbravadores, os grandes pioneiros em aderir a uma tecnologia ou até mesmo a uma ideia a ser desenvolvida. Recebem com entusiasmo a experimentação mesmo com todos os riscos envolvidos, geralmente bastante altos nessa fase.

Em seguida, vêm os early adopters, que decidem pela adesão depois de perceber o potencial da inovação. Diferentemente dos inovadores, exigem informações mais consistentes antes de tomar decisões e também estão conscientes dos riscos de chegar na frente.

O esquema abaixo mostra a curva de adoção: Inovadores (Innovators), Early-Adopters, Maioria Precoce (Early Majority), Maioria Tardia (Late Majority) e Retardatários (Laggards).

No contexto cripto, ser um early adopter é aderir a um novo ativo digital, plataforma ou tecnologia blockchain em início de jornada, quando ainda há pouco interesse do mercado.

Essa categoria de investidor é motivada por uma mistura de curiosidade, visão de futuro e disposição para assumir riscos, reconhecendo o potencial disruptivo antes da grande maioria.

Benefícios de ser um early adopter

É natural que todo mundo queira comprar ativos mais baratos para alavancar os lucros, mas os early adopters se diferenciam pela perspectiva estratégica e mentalidade de longo prazo. O lucro é só um dos vários benefícios, não o único objetivo.

4 principais benefícios de se chegar na frente:

Potencial de ganhos

Quando você decide investir em um projeto nascente, obviamente se posiciona na linha de frente da experimentação. A ideia é que os riscos mais altos assumidos também gerem compensações melhores de retornos no futuro.

Em estágio inicial, é possível comprar criptos por preços muito mais baixos. Se o ativo se popularizar e ganhar valor ao longo do tempo, os investidores que chegaram cedo podem ver multiplicações expressivas do investimento feito.

Vejam só o bitcoin. Um relatório do Bank of America levantou que, entre 2010 e 2020, o bitcoin valorizou mais de 9.000.000%. Ou seja: quem comprou US$ 1 em bitcoin no início de 2010 chegou a 2020 com US$ 90.000 na carteira.

Influência e reputação

Os early adopters acabam se destacando dentro da comunidade do projeto e até do mercado cripto como um todo. São vistos como visionários e podem se tornar figuras influentes no ecossistema. Ao adotar e promover novas tecnologias antes da maioria, esses investidores ganham credibilidade e respeito.

Acesso antecipado a inovações

A influência em meio à comunidade leva os early-adopters a serem os preferidos dos projetos ou de um ecossistema para experimentar novas tecnologias antes do público em geral.

Contribuição para a evolução da indústria

A partir do acesso antecipado, os early adopters ajudam a validar a nova tecnologia. Ao testar as inovações, eles dão feedback aos desenvolvedores e contribuem para a evolução dos protocolos. Essa participação ativa na evolução da indústria pode trazer benefícios tanto pessoais quanto profissionais.

Como ser um early adopter

Antes de prosseguir, muita atenção: ser um early adopter não garante que você ganhará rios de dinheiro e terá sempre uma experiência positiva. Isso fica ainda mais real se tratando da criptoesfera, onde em poucos minutos, literalmente, é possível criar uma criptomoeda.

Existem inúmeros esquemas que brotam de projetos em início de estrada para enganar os investidores. Então, fique atento.

São 6 as condições fundamentais para ser um early adopter:

Educação e pesquisa contínua

Precisei estudar e pesquisar profundamente a dinâmica e os mecanismos do criptomercado para começar a ter sucesso nas minhas escolhas. Até hoje sigo estudando. É obrigatório que o early adopter seja curioso, paciente e estude muito antes de investir em qualquer projeto, especialmente se for em estágio inicial. Deve entender a tecnologia blockchain, suas nuances, casos de uso e se manter atualizado sobre as tendências e desenvolvimentos no setor. É importante ler os whitepapers, acompanhar conteúdos de líderes de opinião e especialistas, e também praticar o uso de plataformas e protocolos.

Participação em comunidades

As comunidades são a alma dos projetos. Participar dos debates e eventos, tanto online quanto offline, vai enriquecer (de bagagem e conhecimento) o investidor. As comunidades são fontes genuínas de informação, ideias e discussões que ajudam a entender os propósitos dos projetos e a descobrir novas oportunidades. Interagir em fóruns e nas redes sociais dos projetos também ajuda a manter o investidor conectado com as novidades e o desenvolvimento das iniciativas.

Diversificação

Diversificar é essencial em qualquer caso, independentemente do tempo de existência e nível de consolidação da criptomoeda. Para projetos nascentes, porém, é ainda mais crítico, porque estamos lidando com ativos de mais alto risco. O early adopter vai investir seu capital muito consciente de que, nos piores casos, pode perdê-lo completamente. Sendo assim, combinar a aposta na inovação com outras classes de ativos e criptos mais consistentes é o caminho. Vai evitar muita dor de cabeça e perdas frustrantes.

Faça uma análise detalhada antes de colocar o seu dinheiro. Como o projeto está começando, não se tem exatamente um histórico para usar como base. Então, a investigação deve contemplar o whitepaper, o roadmap proposto, o tokenomics, os fundadores e o time de desenvolvimento, a tecnologia, os casos de uso, sua relevância na criptoesfera e no mercado como um todo, além de seu potencial de futuro.

Testes e experimentos

Como falei anteriormente, ser um early adopter também envolve experimentar as tecnologias antecipadamente. Isso pode incluir participar de testes das plataformas, de novos recursos e produtos. Esses testes geram insights sobre a viabilidade e o potencial dos novos protocolos, além de permitir que os early adopters ganhem experiência prática.

Acompanhamento de ICOs e projetos inovadores

Os famosos ICOs, ou ofertas iniciais de criptomoeda, e estratégias do tipo usadas pelos projetos para levantar capital são frequentemente a porta de entrada para early adopters. Existem sites especializados que montam calendários de ofertas iniciais. Monitorar esses sites e participar de ICOs bem planejados pode abrir portas para boas oportunidades. Só não se esqueça de que é essencial fazer uma diligência rigorosa para evitar fraudes e projetos insustentáveis.

No fim do dia, a verdade é que ser early adopter significa assumir responsabilidades. Pode ser recompensador tanto em termos financeiros quanto em conhecimento e influência, mas o papel também exige uma combinação de estudo contínuo, disciplina e apetite pelo risco. Você não vai ter sucesso se não estiver disposto a pagar o preço.

