Trump revela lucro milionário com NFTs e que possui até R$ 27 milhões em criptomoedas

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump revelou que possui até US$ 5 milhões (R$ 27 milhões, na cotação atual) em ethers, a criptomoeda da Ethereum, além de um lucro de mais de US$ 7 milhões (R$ 38 milhões, na cotação atual) gerados por coleções de tokens não-fungíveis (NFTs).

As informações fazem parte das declarações financeiras obrigatórias que candidatos precisam submeter para as eleições dos Estados Unidos. Neste ano, Trump vai concorrer novamente à Presidência, tendo como principal adversária a vice-presidente Kamala Harris.

De acordo com os documentos, o político informou que possui entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões em "uma carteira digital, com uma chave virtual da Ethereum, mantida em uma carteira fria". O termo "carteira fria" se refere a uma forma de armazenamento com aparelho físico.

Pelas leis dos Estados Unidos, Trump não precisa informar o valor exato que possui em criptomoedas, apenas indicando uma faixa. Mas, no caso dos lucros com as coleções de NFTs, foi preciso informar o valor exato, de US$ 7,15 milhões, provenientes do acordo de licenciamento da sua imagem para criar os colecionáveis.

O ex-presidente licenciou seus direitos de imagem para diversas coleções, com duas esgotando pouco depois do lançamento. A mais recente foi divulgada em 2023, mas o político e empresário já disse que pretende lançar uma nova coleção, possivelmente ainda neste ano.

Donald Trump e criptomoedas

A empresa de investigação de blockchains Arkham Intelligence afirma que Trump possui US$ 3,6 milhões em criptomoedas em sua carteira digital, com destaque para US$ 1,29 milhões em ethers. Entretanto, é possível que o político tenha mais ativos em outras carteiras ainda não identificadas.

A posição de Donald Trump sobre as criptomoedas teve uma mudança radical neste ano. Durante sua presidência, ele foi um forte crítico do segmento, afirmando que ele estava ligado a golpes e que as moedas digitais não tinham valor.

Já nos últimos meses, o ex-presidente realizou uma série de sinalizações positivas para o setor, se nomeando um "criptopresidente", defendendo operações de mineração de bitcoin no país e aceitando doações em criptomoedas. Ele também escolheu o senador J. D. Vance, que é favorável a cripto, como seu candidato a vice-presidente dos EUA.