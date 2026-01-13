Fundos de criptomoedas registram saídas de US$ 454 milhões

Produtos de investimento em criptomoedas registraram saídas significativas na última semana, com quatro dias consecutivos de resgates apagando parte dos US$ 1,5 bilhão em entradas observadas nos dois primeiros dias de negociação de 2026.

Os produtos negociados em bolsa (ETPs) de criptomoedas tiveram saídas de US$ 454 milhões na última semana, informou na segunda-feira a gestora europeia de criptoativos CoinShares.

“Essa virada no sentimento parece decorrer principalmente das preocupações dos investidores com a redução das chances de um corte de juros pelo Federal Reserve em março, após divulgações recentes de dados macroeconômicos”, afirmou no relatório James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares.

Apesar das saídas da última semana, os fluxos acumulados no mês permaneceram positivos em US$ 229 milhões, após entradas de US$ 582 milhões na semana anterior.

Bitcoin lidera o sentimento negativo

A principal criptomoeda, o bitcoin, puxou o sentimento negativo nos ETPs de criptomoedas na última semana, com saídas de US$ 405 milhões. Fundos short em bitcoin registraram saídas modestas de US$ 9 milhões, deixando o sentimento geral do mercado para o ativo misto, observou Butterfill.

Por outro lado, fundos de altcoins como XRP, Solana e Sui mantiveram uma tendência positiva, com entradas de aproximadamente US$ 46 milhões, US$ 33 milhões e US$ 8 milhões, respectivamente.

Fundos de ether tiveram saídas de US$ 116 milhões, enquanto produtos multiativos de altcoins também registraram saídas combinadas de US$ 21 milhões.

Estados Unidos: o único a registrar perdas relevantes

Em termos geográficos, os Estados Unidos foram o único mercado a apresentar sentimento negativo, com saídas que chegaram a US$ 569 milhões.

Em contraste, diversos países, incluindo Alemanha, Canadá e Suíça, registraram entradas de US$ 59 milhões, US$ 25 milhões e US$ 21 milhões, respectivamente.

Ao final da última semana, os emissores de ETPs de criptomoedas detinham US$ 181,9 bilhões em ativos sob gestão, ligeiramente acima dos US$ 181,3 bilhões da semana anterior.

Os produtos iShares da BlackRock e o Profunds Group lideraram as entradas, com US$ 181 milhões e US$ 180 milhões, respectivamente, enquanto a Fidelity Investments e a Grayscale Investments puxaram as saídas, com US$ 454 milhões e US$ 360 milhões, respectivamente.

