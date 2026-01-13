Brasil movimenta R$ 107 bilhões em cripto no 3º tri de 2025

Entre julho e setembro de 2025, investidores brasileiros movimentaram R$ 107 bilhões em operações com criptomoedas declaradas à Receita Federal. Aproximadamente 30,5 milhões de operações declaradas ao Fisco movimentaram a quantia bilionária, que se destacou em algumas das principais criptomoedas, como bitcoin, ether e USDT.

Os dados, que contemplam o conjunto de informações declaradas obrigatoriamente por corretoras nacionais e estrangeiras e pessoas físicas e jurídicas que realizam operações fora de plataformas locais à Receita Federal, revelam altos volumes movimentados no terceiro trimestre de 2025, mas queda com relação ao mesmo período de 2024.

Entre o terceiro trimestre de 2024 e 2025, houve uma queda de 8,7% no volume transacionado em operações com criptomoedas declaradas à Receita Federal no Brasil.

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, movimentou R$ 10,9 bilhões no terceiro trimestre de 2025. Os dados representam uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O destaque do período ficou com a stablecoin USDT, que acompanha o valor do dólar norte-americano. A criptomoeda movimentou R$ 66 bilhões no terceiro trimestre de 2025, mas ainda teve uma queda de 5,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Já o ether, segunda maior criptomoeda do mundo, foi responsável por ser o ponto fora da curva dos dados recentes divulgados pela Receita Federal, movimentando R$ 6 bilhões, 95% a mais que o mesmo período no ano anterior.

No total, foram aproximadamente 30,5 milhões de operações que movimentaram R$ 107 bilhões em criptomoedas no terceiro trimestre de 2025. A base média foi de 4,7 milhões de pessoas físicas e cerca de 100 mil pessoas jurídicas. Enquanto a base de CPFs teve queda de 5,4%, os CNPJs quadruplicaram, saindo de 25 mil em setembro de 2024 para 100 mil no mesmo período em 2025.

