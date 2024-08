75% de todas as unidades de bitcoin estão paradas há mais de 6 meses; entenda

Cerca de três quartos de todas as unidades de bitcoin em circulação não foram movimentadas nos últimos seis meses ou mais, de acordo com dados da plataforma de monitoramento de blockchain Glassnode. Os dados levam em conta a última movimentação do ativo registrada em carteiras digitais com a criptomoeda.

Os dados mostram que cerca de 75% de unidades da criptomoeda permaneceram estacionárias durante a maior parte de 2024, apesar de o ativo ter caído 21% em relação ao seu recorde histórico, registrado em março deste ano. Em geral, as unidades mais antigas - e portanto as com maior valorização - são as que estão há mais tempo paradas.

Esse cenário sugere que investidores de longo prazo estão cada vez mais segurando o bitcoin como uma reserva de valor, possivelmente antecipando aumentos futuros de preço da criptomoeda maiores do que os já registrados e que superariam quedas no curto prazo.

A tendência de acumulação também reduz a oferta da criptomoeda disponível para negociação, potencialmente levando a uma valorização do preço à medida que a demanda aumenta e a oferta é comprimida, mas também pode gerar mais volatilidade devido à liquidez menor.

Em uma publicação nesta segunda-feira, 19, no X, antigo Twitter, o analista James Check observou que mais de 80% dos detentores de bitcoin de curto prazo estão no prejuízo, já que suas aquisições foram feitas a preços superiores aos atuais.

Ele alertou que isso poderia levar a mais quedas do ativo se esses investidores "entrarem em pânico" e venderem, como fizeram em anos anteriores. Os detentores de curto prazo são aqueles que mantêm unidades da criptomoeda por menos de 155 dias, vendendo em seguida.

“Isso é semelhante a 2018, 2019 e meados de 2021, o que sinalizou à época que muitos investidores estavam em risco de entrar em pânico e precipitar uma tendência de baixa", comentou o analista.

O sentimento geral de mercado ainda é de baixa, com o Índice de Medo e Ganância Cripto registrando uma pontuação de 28 — profundamente no território de medo. Nas últimas semanas, o índice retornou aos níveis de medo não vistos desde dezembro de 2022.