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Qual a verdadeira utilidade de uma stablecoin em real?

Entenda o cenário de stablecoins na visão de um executivo da empresa por trás de 40% das transações desse tipo de criptoativo no Brasil

Nota de real, reias, 200 reais, 100 reais, 50 reais, dinheiro, inflação, invetimento, juros, moeda Foto: Leandro Fonseca Data: 04/02/2025 (Leandro Fonseca/Exame)

Nota de real, reias, 200 reais, 100 reais, 50 reais, dinheiro, inflação, invetimento, juros, moeda Foto: Leandro Fonseca Data: 04/02/2025 (Leandro Fonseca/Exame)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09h30.

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Como as stablecoins de real podem fortalecer a economia brasileira e facilitar o acesso do capital estrangeiro ao real? De que forma essa classe de ativos pode ajudar e resolver problemas históricos das operações de câmbio no mercado tradicional?

No podcast do Future of Money, recebemos Bruno Perottoni, Diretor de Tesouraria do Braza Bank, para discutir os custos invisíveis do câmbio tradicional, o papel das stablecoins de real na infraestrutura financeira e por que a adoção das stablecoins será um caminho sem volta para as instituições. Assista ao vídeo.

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