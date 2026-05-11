Qual a verdadeira utilidade de uma stablecoin em real?

Como as stablecoins de real podem fortalecer a economia brasileira e facilitar o acesso do capital estrangeiro ao real? De que forma essa classe de ativos pode ajudar e resolver problemas históricos das operações de câmbio no mercado tradicional?

No podcast do Future of Money, recebemos Bruno Perottoni, Diretor de Tesouraria do Braza Bank, para discutir os custos invisíveis do câmbio tradicional, o papel das stablecoins de real na infraestrutura financeira e por que a adoção das stablecoins será um caminho sem volta para as instituições. Assista ao vídeo.

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