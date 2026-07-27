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Entenda o que faz o projeto de tokenização do mercado de capitais da Anbima

Executivo da associação fala sobre os objetivos do projeto e traça o perfil de investidor dos jovens da Geração Z

Marcelo Bili, executivo da Anbima, no podcast Future of Money

Marcelo Bili, executivo da Anbima, no podcast Future of Money

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 27 de julho de 2026 às 09h30.

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A tokenização de ativos está avançando no mercado de capitais brasileiro, com promessa de eficiência e diminuição de intermediários. No entanto, muitas empresas ainda estão em dúvida sobre o que pode ser feito em termos regulatórios e como extrair o máximo dessa tecnologia.

No podcast Future of Money desta semana, recebemos Marcelo Billi, head de sustentabilidade, inovação e educação da Anbima, para falar sobre o projeto que cria infraestrutura e contratos inteligentes voltados a experiências com fundos e debêntures na blockchain.

Ele explica como esses testes podem indicar mudanças necessárias na regulação e comenta o perfil da geração Z, que já inclui criptoativos em suas carteiras e traz uma nova cultura de investimento. Assista ao vídeo.

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