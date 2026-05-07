Empresas de pagamento impulsionam cripto no dia a dia, diz Global Payments

O Relatório Global Payments 2026 afirmou que as empresas de pagamento tradicionais estão impulsionando a adoção de criptomoedas para liquidar transações. Isso ocorre principalmente com as parcerias entre players do mundo cripto e cartões de crédito e débito.

“No fim do dia, o mercado de pagamentos é que tudo transaciona com tudo”, disse Juan Pablo D’Antiochia, líder regional da Global Paments, em entrevista à EXAME.

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Nas palavras do relatório, as criptomoedas são evolução e não revolução. Afinal, apenas 10% dos comerciantes do mundo aceitam criptomoedas, mas o número é muito maior para serviços de conversão de criptomoedas para moeda fiduciária para o comerciante.

“Empresas de pagamento preenchem a lacuna entre finanças descentralizadas (DeFi) e finanças tradicionais (TradFi)”, afirma a Global Payments.

Cartões com stablecoins

Hoje, é possível fazer compras com cartões que vão debitar as compras do saldo de criptomoedas do usuário. Essa modalidade de pagamento disparou com o avanço das stablecoins, por permitir que turistas comprem produtos em outros países em dólar sem precisar pagar impostos ou taxas de casas de câmbio, por exemplo.

A Global Payments aponta que o volume transacionado em cartões vinculados a stablecoins cresceu para US$ 4,5 bilhões em 2025, no que corresponde a um aumento de 673% sobre 2024. A empresa diz que hoje esses cartões respondem por 0,19% das transações globais e a fatia deve subir para 0,28% até 2030.

Os gastos com cartões de criptomoedas emitidos pela Visa, por exemplo, aumentaram 525% em 2025.

“A stablecoin cria uma flexibilidade que não existia. Hoje, cartão de crédito pode apresentar para inúmeros outros produtos. Pode debitar em qualquer cripto ou em outros produtos nos quais você tenha reserva de valor”, explica D’Antiochia.

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