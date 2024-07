Preço do bitcoin volta a subir com redução de pressão de venda; o que esperar?

O bitcoin apresenta recuperação nesta terça-feira, 9, acumulando uma alta de 1,6% nas últimas 24 horas e cotado em US$ 57.237, de acordo com dados da plataforma CoinGecko. A criptomoeda tem mostrado mais resiliência nas últimas horas em relação à forte pressão vendedora que tem atingido o mercado, resultado de movimentos do governo da Alemanha e da corretora Mt. Gox.

Lucas Josa, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, afirmou durante o "Morning Call Crypto" desta terça-feira que o mercado teve um "alívio" nas últimas 24 horas, com diversos ativos conseguindo recuperar uma parte das perdas que se intensificaram desde a semana passada.

No caso do bitcoin, Josa avalia que o ativo tem potencial para retomar uma faixa de preço de US$ 58 mil e, depois, de US$ 60,5 mil: "Acredito que isso tenha uma chance relativamente grande de acontecer. Seria um movimento interessante até mesmo de uma recuperação para toda essa queda muito forte e abrupta que a gente teve na semana passada. Mas não necessariamente o bitcoin já vai romper os US$ 60 mil e buscar uma nova máxima histórica".

O analista acredita que o desempenho futuro do preço da criptomoeda dependerá tanto do grau de pressão de venda nos próximos dias quanto de dados macroeconômicos dos Estados Unidos, com destaque nesta semana para discursos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI).

"Quando a gente fala desse movimento de recuperação, alívio, depois de uma queda muito forte, é algo relativamente normal porque o mercado chega nesses pontos de exaustão e se recupera. Não necessariamente acabou [a tendência de queda], não necessariamente acabou a pressão vendedora", ressalta Josa.

Pressão de venda no bitcoin

No caso das movimentações pelo governo da Alemanha, o analista pontuou que mais da metade dos bitcoins que o país tinha já foram vendidos. "A pressão parece que está chegando ao fim e o mercado tem lidado relativamente bem com isso", comenta.

Há, ainda, o início dos pagamentos de bitcoin pela Mt. Gox para seus antigos clientes, o que tem ocorrido de forma escalonada. Ao todo, a exchange falida precisará transferir cerca de US$ 9 bilhões em unidades da criptomoeda.

"O mercado assustou um pouco, porque é muito bitcoin entrando em circulação, muito bitcoin comprado a preços baixos, então isso entra em pressão de venda. O mercado assustou, mas parece que está lidando bem agora com essa pressão", diz.