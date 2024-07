Governo da Alemanha faz nova transferência milionária de bitcoins e reforça medo no mercado

O governo da Alemanha realizou nesta segunda-feira, 8, uma nova transferência milionária de bitcoins para carteiras digitais em corretoras de criptomoedas, intensificando os temores sobre uma venda de ativos e mantendo uma pressão no preço da maior cripto do mercado.

Dados divulgados pela empresa de investigação de blockchains Arkham Intel apontam que as autoridades alemãs transferiram, ao todo, 1.283 unidades do ativo, equivalentes a cerca de US$ 72 milhões na cotação atual (mais de R$ 360 milhões). As transferências ocorreram para as empresas Kraken, B2C2 Group e Cumberland DRW.

As transferências pelo governo alemão começaram há alguma semanas, mas ganharam força desde a semana passada. Na última quinta-feira, 4, as autoridades enviaram mais de US$ 300 milhões em bitcoin para carteiras digitais nas corretoras de criptomoedas Kraken, Bitstamp e Coinbase.

Em geral, a transferência de ativos para carteiras digitais em corretoras indica uma intenção do dono das moedas digitais em vendê-las. Mesmo assim, não há como saber ao certo se o governo da Alemanha vendeu ou pretende vender os ativos enviados às exchanges.

Em janeiro deste ano, a polícia da Alemanha recebeu cerca de US$ 2 bilhões em bitcoins, equivalentes a 50 mil unidades do ativo, que foram cedidos voluntariamente pelos suspeitos de operar um site de pirataria digital.

O temor no mercado é que o governo se desfaça de toda essa quantia, ou de boa parte dela, nas próximas semanas. Esse cenário resultaria em um aumento repentino da oferta da criptomoeda e, sem uma demanda proporcional, levaria à desvalorização do ativo.

Por isso, o mercado tem tentado se antecipar a essa possibilidade, levando a uma queda de mais de 8% no preço do bitcoin no acumulado dos últimos sete dias. Além do governo da Alemanha, a corretora falida Mt. Gox também tem contribuído para essa pressão vendedora.