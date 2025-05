Bitcoin cai para US$ 94 mil com cautela de investidores antes de reunião do Fed

O bitcoin opera nesta segunda-feira, 5, em queda, começando a semana refletindo uma cautela de investidores antes da reunião de decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Investidores estarão atentos na próxima quarta-feira, 7, às sinalizações do Federal Reserve, com potencial elevado de influência no futuro do preço da criptomoeda.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, por volta das 10h30, o bitcoin opera em queda de 1,1% no acumulado das últimas 24 horas, cotado em US$ 94.306. Já o ether registra perda de 1,3% no mesmo período, cotado em US$ 1.804. O mercado cripto como um todo registra perdas de 3%, sem destaques expressivos de alta.

A expectativa do mercado é que o Federal Reserve mantenha a taxa de juros atual, sem cortes ou altas. Entretanto, as sinalizações do banco central norte-americano sobre o futuro da taxa serão mais importantes. Investidores acompanharão de perto possíveis sinalizações que indiquem uma postura mais agressiva ou suave por parte da autarquia.

Se o Fed indicar que reconhece uma forte desaceleração da economia do país, com riscos de recessão, e a necessidade de estímulos, o mercado deve reagir positivamente, com alta do bitcoin e outras criptomoedas. Já uma sinalização de cautela, sem reconhecer a necessidade de estímulos, deve render uma resposta negativa.

Além dos eventos macroeconômicos, o mercado também acompanhará a implementação da atualização Pectra da Ethereum na próxima quinta-feira, 7. Investidores estarão atentos aos possíveis impactos com as mudanças, que ocorrem em meio a um momento de crise e forte perda de valor da segunda maior criptomoeda do mundo.

Preço do bitcoin vai cair?

Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, aponta ainda que "o mercado de criptomoedas inicia a semana com atenção voltada às negociações comerciais entre EUA e China, cuja possível redução de tarifas pode influenciar positivamente a liquidez global e beneficiar ativos de risco como o bitcoin".

Ele pontua que o volume de negociações da criptomoeda caiu 42,2%, "refletindo a cautela dos investidores diante do cenário macroeconômico". "Do ponto de vista técnico, o bitcoin encontra suporte imediato entre US$ 91,8 mil e US$ 93,5 mil, região onde há forte concentração de compras".

"Já a resistência está acima de US$ 95,5 mil. Sua superação pode abrir caminho para uma nova alta até os US$ 98,8 mil. Em contrapartida, uma ruptura abaixo de US$ 93,5 mil pode levar o preço a testar a zona crítica dos US$ 91,8 mil. A projeção otimista para 2025 — com alvo em US$ 125,6 mil — depende da manutenção desse suporte de US$ 91,8 mil como base", afirma.

