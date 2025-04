Pectra: próxima atualização da Ethereum ganha nova data em maio após atrasos

Os desenvolvedores responsáveis pela próxima grande atualização da Ethereum revelaram a nova data para a implementação das mudanças no blockchain. Batizada de Pectra, a atualização deverá ser concluída no dia 7 de maio, após atrasos no cronograma do projeto.

Inicialmente, a Pectra estava prevista para ocorrer no mês de março, mas a atualização acabou esbarrando em desafios técnicos durante a fase de testes, ampliando esse período e resultando no atraso. Ao todo, ela reúne 11 modificações que serão feitas no blockchain.

O conjunto de mudanças chegou a ser postergado para abril, mas agora recebeu uma nova data de meta para a implementação. Apesar dos desafios iniciais, a Pectra já concluiu a fase de testes em algumas das "testnets" da Ethereum, como são conhecidos esses ambientes de teste.

Do ponto de vista do software do blockchain, a Pectra é a maior atualização da rede até o momento. Ela também está entre as mais importantes do projeto, e por isso tem sido ansiosamente aguardada por usuários e investidores. Em breve, porém, a espera deverá acabar.

A Pectra ocorrerá em meio a um momento adverso da Ethereum. O blockchain tem tido dificuldade para concorrer com outras redes, perdendo investidores, desenvolvedores e usuários. As principais críticas atuais envolvem a baixa escalabilidade da rede e os valores das taxas de transações.

A expectativa é que a atualização resolva exatamente esses problemas. Com foco em escalabilidade, ela deve aumentar o número de operações processadas e reduzir o tempo de processamento, além de potencialmente reduzir o valor das taxas cobradas dos usuários.

Os responsáveis pelas mudanças também esperam que elas tragam mais eficiência para a rede e flexibilizem o staking, prática em que unidades de ether precisam ser bloqueadas no blockchain para que o usuário atue como validador de transações. O limite em staking será elevado de 32 unidades para 2.048.

A Pectra é a terceira grande atualização do projeto desde o The Merge, que ocorreu em 2022 e trouxe o maior conjunto de mudanças na história da Ethereum, com um novo mecanismo de consenso. Desde então, a rede já passou pelas atualizações Shanghai e Dencun.

