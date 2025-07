Criptomoedas têm semana de lateralidade, mas tendência ainda é de alta, dizem especialistas

O mercado de criptomoedas segue operando com lateralidade nesta quinta-feira, 31, caminhando para encerrar a semana próximo do zero a zero. Sem grandes catalisadores para movimentos mais expressivos no curto prazo, o bitcoin e outras grandes criptos têm alternado entre leves quedas e altas.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o bitcoin acumula queda de 0,4% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 118.031. Já o ether tem desvalorização de 0,9%, em US$ 3.774. O mercado de criptomoedas como um todo acumula perdas de 3,8%, com a Ethena despontando como principal destaque positivo na semana.

As expectativas de investidores eram de que o mercado teria volatilidade na última quarta-feira, 30, e que poderia ter ganhos ou perdas mais expressivas. Entretanto, o relatório sobre criptomoedas divulgado pelo governo dos Estados Unidos teve poucas novidades, impactando pouco nos preços.

No caso da reunião do Federal Reserve, Matheus Parizotto, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, explica que "o mercado de criptoativos teve quedas expressivas ontem durante a coletiva de Jerome Powell, após o Fed manter os juros e a precificação indicar que cortes em setembro são improváveis. A mudança nas expectativas pesou sobre o apetite por risco no curto prazo".

"Por outro lado, os fortes resultados de empresas como Meta e Microsoft ajudaram a conter perdas e impulsionaram uma recuperação parcial dos mercados como um todo. Hoje, o mercado acompanha os balanços de Amazon, Apple e Strategy, maior detentora corporativa de bitcoin, além do Relatório Payroll e do prazo final para a implementação das tarifas americanas amanhã", afirma.

A avaliação do analista é que "apesar da volatilidade elevada no curtíssimo prazo, o cenário segue construtivo para as próximas semanas, apoiado por fluxos institucionais sólidos e avanços regulatórios relevantes nos Estados Unidos".

Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, comenta que as criptomoedas têm apresentando "resiliência" nos últimos dias. "O sentimento de mercado é de atenção por conta dos sinais mistos e possível início de uma nova altseason", afirma, se referindo ao período em que criptomoedas alternativas atraem mais investimentos que o bitcoin.

"O índice de altseason atualmente está em 50 pontos, indicando que há uma rotação inicial de capital do bitcoin para outras criptomoedas, mas isso ainda não é uma altseason completa. O índice era 12 no mês anterior, mostrando aceleração das altcoins frente ao bitcoin. No gráfico de dominância, também vemos uma queda de 3,7% na dominância do bitcoin nos últimos 30 dias, que corrobora com a tese", aponta.

Prado ressalta que o bitcoin se consolidou em uma faixa de preço entre US$ 117 mil e US$ 119 mil, o que abre espaço tanto para quedas mais expressivas, até os US$ 110 mil, quanto para ganhos e um novo recorde, em US$ 124 mil. Já o ether tem "projeções otimistas para o curto prazo. O ativo pode finalmente voltar ao patamar perdido de US$ 4 mil".

