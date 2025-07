Criptomoedas podem revolucionar sistema financeiro global, diz governo dos EUA

O governo dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira, 30, um relatório sobre o mercado de criptomoedas. O material era aguardado por investidores e trouxe uma visão positiva sobre o setor, mas acabou decepcionando quem esperava por mais detalhes sobre reservas e compras de ativos digitais pelo país.

Os autores do relatório afirmam que defendem a "noção de que ativos digitais e a tecnologia blockchain podem revolucionar não apenas o sistema financeiro dos Estados Unidos, mas também os sistemas de propriedade e governança de toda a economia ao redor do mundo".

Há a visão, ainda, de que "o movimento que sustenta o desenvolvimento das criptomoedas — em grande parte de base e dedicado à construção de um sistema financeiro mais aberto e eficiente para todos — deve ser reconhecido". O governo criticou ações anteriores, do governo Biden, classificadas de perseguição e combate ao mercado de criptomoedas.

"Embora grande parte da inovação inicial no espaço cripto tenha ocorrido nos Estados Unidos, grande parte da infraestrutura corporativa do setor migrou para o exterior para evitar o ambiente regulatório desfavorável. Essa abordagem quase eliminou a oportunidade dos Estados Unidos liderarem essa tecnologia revolucionária devido a meros caprichos políticos. A eleição do presidente Trump marcou o fim desse erro", afirma o relatório.

Para reverter o quadro, o relatório traz uma série de recomendações. Entre elas, estão a garantia de posse de ativos digitais por cidadãos americanos sem qualquer tipo de punição, a criação de regulações específicas e favoráveis ao setor e a adoção da tecnologia blockchain por bancos.

O governo também afirma que "as stablecoins lastreadas em dólares americanos representam a próxima onda de inovação em pagamentos, e os formuladores de políticas devem incentivar sua adoção para promover o domínio do dólar americano na era digital".

Na área tributária, há a defesa do reconhecimento das "características únicas dos ativos digitais", recomendando a criação de regras específicas para esses ativos. Já sobre as reservas de criptomoedas criadas pelo presidente Donald Trump, as informações foram mais vagas.

O relatório esclarece que a reserva estratégia de bitcoin criada pelo presidente e outros estoques de criptomoedas apreendidas serão administradas pelo Departamento do Tesouro. Além disso, afirmam que os bitcoins não serão vendidos e serão usados como ativos de reserva.

Não houve o indicativo ou recomendação de compras de mais unidades de bitcoin e outras criptomoedas. Investidores também esperavam uma confirmação dos números exatos de bitcoin e outras criptos que o governo possui atualmente, mas esses dados não foram compartilhados.

Integrantes do governo Trump disseram que a falta de detalhes sobre o tema ocorreu porque a criação das reservas faz parte de uma ordem presidencial diferente. Entretanto, eles prometeram que mais detalhes serão divulgados "em breve".

Diversas recomendações apresentadas no relatório não são novidade e já compõem tanto o Genius Act — regulação específica para stablecoins e sancionada por Trump em julho — quanto os projetos de lei de regulação geral do mercado de criptomoedas e de proibição de criação de uma CBDC (moeda digital de bancos central). Os dois projetos foram aprovados na Câmara e agora seguem para o Senado.

