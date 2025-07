Ciclo de alta das criptomoedas está 'apenas no início', diz gestora de US$ 725 bilhões

O Bernstein divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o ciclo de alta das criptomoedas está "apenas no início". Em relatório, a gestora com US$ 725 bilhões em ativos projetou uma trajetória de valorização intensa das criptos ao longo dos próximos meses.

A gestora reconheceu que o mercado já teve altas expressivas em alguns momentos de 2025, em especial no início do ano e entre os meses de junho e julho. Entretanto, ela acredita que essas disparadas foram apenas o início de um intenso ciclo de valorização que deve continuar.

O relatório aponta que anúncios recentes de grandes empresas e a reação do mercado é uma "validação" de projeções anteriores sobre a trajetória das criptomoedas. Por isso, o Bernstein reforçou sua posição de que o setor ainda deve ter forte expansão neste semestre.

A projeção da gestora para o bitcoin, por exemplo, é de US$ 200 mil até o final do ano, o que implicaria uma alta de quase 100% em relação ao preço atual do ativo. O Bernstein também espera que diversas criptomoedas subam ainda mais, incluindo o ether.

Diante desse cenário, a gestora apontou duas ações que devem estar entre as mais beneficiadas pelo ciclo de alta do setor. A primeira é da corretora de criptomoedas Coinbase. Segundo o relatório, "os principais bancos dos Estados Unidos estão vendo a Coinbase como a principal infraestrutura financeira em blockchain".

"O cenário mais pessimista em relação à Coinbase, apontando uma competição futura por parte dos bancos, apenas vê a Coinbase como uma corretora, mas nós acreditamos que ela é uma infraestrutura financeira central para bancos", diz. O relatório cita a recente parceria do JPMorgan como prova dessa avaliação.

Já a segunda ação é da plataforma de investimentos Robinhood, que reportou números trimestrais acima do esperado pelo mercado exatamente devido à disparada nas suas receitas com a negociação de criptomoedas. O Bernstein destacou a intensa expansão da empresa no mundo cripto.

Considerando esses fatores, a gestora reforçou sua recomendação de investimento nas duas ações. A Coinbase está com um preço-alvo de US$ 510, implicando uma alta potencial de 35% em relação ao preço atual. Já a Robinhood superou o próprio preço-alvo mais recente da gestora, depois de ultrapassar os US$ 105.

