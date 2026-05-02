Geração Z avança na logística e redefine o perfil de profissionais do setor

A logística brasileira, historicamente marcada por operações intensivas e rotinas pouco flexíveis, está passando por uma transformação silenciosa. E ela tem nome e idade: Geração Z.

Nos últimos dois anos, a presença desses jovens no setor praticamente dobrou, saltando de 10,5% em 2024 para 19,5% em 2026, segundo levantamento da Platform Science. Ao mesmo tempo, os millennials já representam 52,8% da força de trabalho, consolidando uma mudança geracional que começa a impactar não só as operações, mas também a cultura e as decisões estratégicas das empresas.

Essa nova configuração revela uma inflexão importante: a logística deixa de ser apenas operacional para se tornar cada vez mais tecnológica, analítica e orientada por dados.

Da operação à análise: o novo perfil do profissional

A transformação do setor está diretamente ligada à digitalização das operações. Hoje, 83,6% dos profissionais já possuem ensino superior ou pós-graduação, um indicador claro de que as competências exigidas mudaram.

“Com a substituição de processos manuais por plataformas digitais, o setor passou a exigir competências tecnológicas que se alinham naturalmente ao perfil da Geração Z”, afirma Rony Neri, diretor-executivo LATAM da Platform Science.

Na prática, isso significa que o profissional da logística hoje precisa ir além da execução. Saber interpretar dados, operar sistemas e tomar decisões com base em indicadores passou a ser tão importante quanto entender a operação em si.

Tecnologia como linguagem, e diferencial competitivo

Se antes a tecnologia era um suporte, hoje ela é protagonista.

Ferramentas como GPS (presentes em 94% das empresas), telemetria (85%) e videomonitoramento (73,2%) já são amplamente utilizadas. Sensores com inteligência artificial para detecção de fadiga também avançam, presentes em 70% das companhias.

Mesmo assim, o uso mais sofisticado de IA ainda engatinha: apenas 13,5% das empresas têm a tecnologia integrada às operações.

É justamente nesse espaço que a nova geração ganha protagonismo.

“A Geração Z tem maior facilidade em análise de dados, uso de sistemas e automação”, diz Neri.

O que a Geração Z quer, e como isso pressiona o setor

Mais do que habilidades técnicas, a chegada dos jovens também traz novas expectativas sobre o trabalho.

“A nova geração valoriza ambientes que combinam tecnologia, segurança e propósito”, afirma o executivo.

Isso inclui:

maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional

ambientes digitais e menos burocráticos

clareza de propósito no trabalho

oportunidades de desenvolvimento

Em um setor que opera 24 horas por dia, essa mudança de mentalidade cria um desafio relevante para as empresas.

Escala de trabalho entra no radar

A discussão sobre modelos de jornada, como a possível revisão da escala 6x1, ganha força justamente nesse contexto.

Na logística, onde as operações são contínuas, a adaptação não é simples. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma alavanca de atração de talentos.

Segundo Neri, a tecnologia pode ajudar a reduzir esse impacto.

“Estamos vendo uma transição de papéis: o analista deixa de ser um executor para se tornar um supervisor de processos autônomos. Quem passa a rodar as operações 24 horas por dia é a tecnologia.”

Ou seja: automação e inteligência de dados passam a sustentar parte da operação — abrindo espaço para discutir novos modelos de jornada.

O desafio da convivência entre gerações

Se por um lado a Geração Z acelera a transformação, por outro ela expõe um desafio interno: a convivência entre diferentes perfis profissionais.

De acordo com o estudo, 41% das empresas apontam a integração entre gerações como a principal barreira para a adoção tecnológica.

O motivo é claro: enquanto profissionais mais experientes dominam a operação, os mais jovens chegam com fluência digital, mas menos repertório prático.

Equilibrar esses dois mundos virou uma das principais tarefas da liderança.

A nova lógica da carreira na logística

O avanço da Geração Z indica que o setor está deixando para trás um modelo baseado apenas em execução para adotar uma lógica mais estratégica.

Hoje, segundo Neri, não basta saber operar.

“Competências tradicionais já não são suficientes. O setor exige visão analítica, capacidade de liderança e desenvolvimento contínuo de equipes, além de agilidade na tomada de decisão.”

Para quem está entrando no mercado, a logística pode não parecer o setor mais óbvio, mas está se tornando um dos mais dinâmicos para construir carreira.

E, para as empresas, o recado é ainda mais direto: adaptar-se à nova geração deixou de ser uma escolha. É uma questão de competitividade.

Para além das gerações: os desafios do setor

A pressão sobre o setor logístico vai além da falta de mão de obra jovem. A recente escalada de tensões no Oriente Médio, envolvendo Irã e Estados Unidos, elevou o preço do petróleo e já impacta diretamente o transporte rodoviário no Brasil, especialmente pelo aumento do diesel, principal custo da operação.

Esse cenário gera um efeito em cadeia: encarece o frete, exige reajustes nos contratos e aperta as margens das transportadoras, que precisam renegociar valores com embarcadores e parceiros. Ao mesmo tempo, a atualização dos pisos mínimos e a maior fiscalização ampliam a complexidade do setor.

Para Rodrigo Salerno, advogado e sócio do SAZ Advogados, o momento exige uma mudança estrutural na forma de operar.

“Hoje, precificação, compliance regulatório, gestão contratual e inteligência operacional fazem parte da mesma equação. Empresas que não reorganizarem essa estrutura tendem a perder margem, previsibilidade e competitividade”, afirma.

Entre algoritmos, contratos mais complexos e uma força de trabalho em transformação, o futuro da logística tende a ser menos sobre caminhões e mais sobre decisões e pessoas.

E, nesse cenário, quem não evoluir, em pessoas, processos e tecnologia, corre o risco de ficar pelo caminho.