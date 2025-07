Criptomoedas têm lateralidade antes de decisão do Fed e relatório do governo dos EUA

O mercado de criptomoedas opera em lateralidade nesta quarta-feira, 30, com investidores cautelosos e à espera de novidades importantes para o futuro do setor. O bitcoin e outras criptos podem apresentar volatilidade nas próximas horas, reagindo à reunião de juros do Federal Reserve e à divulgação de um relatório do governo dos Estados Unidos.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o bitcoin acumula alta de 0,3% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 118.372 Já o ether tem valorização de 0,7%, cotado em US$ 3.809. O mercado de criptomoedas como um todo opera com perdas mais expressivas, de 5%, mas os principais ativos do setor alternam entre leves altas e quedas.

Um dos eventos mais importantes do dia é a reunião de política monetária do Federal Reserve. A expectativa é que a altarquia mantenha os juros inalterados, mas o foco estará na coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, que deve trazer sinais mais relevantes sobre os próximos passos, potencialmente influenciando no comportamento de investidores.

Matheus Parizotto, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, destaca que "apesar da decisão de juros do Fed, a atenção do mercado de criptoativos se volta hoje para a divulgação do relatório do “Grupo de Trabalho sobre Cripto, criado por Donald Trump nos primeiros dias de mandato". O material deve ser divulgado ainda hoje.

"A expectativa é elevada, já que o grupo foi liderado pelo conselheiro especial de Cripto e IA da Casa Branca, com participação direta de órgãos como Tesouro, SEC, CFTC e representantes da indústria. Entre os pontos que devem constar no relatório estão a revisão do papel dos reguladores, diretrizes para stablecoins e a possíveis recomendações em torno da reserva estratégica de bitcoin já estabelecida pelo governo", explica.

Segundo o analista, investidores também aguardam informações mais concretas sobre o número exato de unidades de bitcoin que o governo do país possui atualmente. Além disso, o relatório pode trazer dados sobre unidades de outras criptomoedas atualmente sob custódia do governo.

"A expectativa é de que as recomendações venham em linha com o tom mais construtivo adotado recentemente pelo governo, Congresso e principais agências reguladoras, podendo representar mais um passo para consolidar os Estados Unidos como referência global no ecossistema cripto", comenta Parizotto.

Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, avalia que "a dominância do bitcoin segue elevada, mas o interesse institucional por Ethereum, especialmente via ETFs, e o aumento do volume em NFTs e DeFi sinalizam aquecimento de outras narrativas e possibilidade de nova altseason no radar".

