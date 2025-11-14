A tendência que deve 'definir' o próximo ciclo de alta das criptomoedas, segundo gestora

O mercado de criptomoedas pode entrar em breve na sua "próxima fase de reinvenção financeira" em meio à ascensão de uma nova tendência que deve definir o futuro ciclo de alta do setor. É o que afirma Matt Hougan, CIO da Bitwise, em um novo relatório divulgado na última terça-feira, 11.

A análise de Hougan partiu do anúncio da corretora Coinbase sobre o lançamento de uma plataforma de venda de tokens. O foco da iniciativa é facilitar a estreia no mercado de criptomoedas nos já conhecidos ICOs (Oferta Inicial de Moeda), mas de uma forma regulada.

O CIO da Bitwise acredita que o projeto tem potencial para transformar o mercado cripto ao longo de 2026, reforçando as novas maneiras de formação de capital que surgiram com o setor. Hougan acredita que essas novidades são um "quarto grande pilar" de disrupção gerada por cripto.

O primeiro, afirma, seria a capacidade do bitcoin servir como um "ouro digital", enquanto o segundo seria o potencial das stablecoins "reiventarem" o dólar. Já o terceiro estaria baseado no potencial transformativo da tokenização para operações de negociação e liquidação.

"Cada uma dessas oportunidades vale trilhões de dólares, o suficiente para impulsionar um mercado de alta para as criptomoedas por uma geração inteira", disse o executivo. Agora, ele acredita que o segmento deverá mudar profundamente a área de formação de capital.

Hougan disse que "eventualmente, a maioria dos ativos será tokenizada, a maior parte do dinheiro circulará em stablecoins e o bitcoin será tão amplamente aceito quanto o ouro". Além disso, as criptomoedas devem acelerar uma descentralização e democratização em processos de captação de recursos.

O novo cenário de ICOs

O projeto da Coinbase contribui para esse movimento ao oferecer uma forma regulada de realizar o processo, evitando riscos de fraude e segurança que levaram ao fracasso do modelo de ICOs nos anos de 2017 e 2018. Com isso, a plataforma pode eliminar um dos grandes problemas do processo.

"Por pior que as ICOs tenham sido, eles provaram algo interessante: as criptomoedas podem ser usadas para levantar capital rapidamente para novos projetos", destacou. Ele acredita que os ICOs criam um contraste direto com os IPOs, que contam com "taxas elevadas, grandes obstáculos processuais e uma tendência a distribuir recompensas aos mais ricos".

Hougan acredita que 2026 deve ser marcado por uma onda de ICOs que podem movimentar "meia dúzia ou mais de dólares" a partir de plataformas como a da Coinbase. E o movimento deve gerar um novo grande movimento de alta das criptomoedas nos próximos meses.

"As criptomoedas são mais interessantes hoje do que eram há alguns anos porque adicionamos stablecoins e tokenização à narrativa. Se começarmos a ver bilhões a mais arrecadados por meio de ICOs rápidos, essa narrativa só vai ficar mais forte", acredita.

