Bitcoin despenca para valor não visto desde abril; analistas revelam perspectivas

Nesta segunda-feira, 17, o bitcoin é negociado próximo de US$ 94 mil após ter despencado para US$ 93 mil no final de semana. Especialistas apontam para falta de liquidez e risco tecnológico como os principais motivos para a queda acentuada, enquanto investidores acumulam incertezas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 93.830, com queda de 1,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. O Índice de Medo e Ganância sinaliza "medo extremo" em 14 pontos, uma das pontuações mais baixas do índice, que vai de 0 a 100.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

"Após atingir a máxima de US$ 107.5 mil no dia 10 de novembro, o preço do bitcoin recuou e atingiu a mínima de US$ 93.005 no último domingo, 16, este valor não era visto desde abril deste ano", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Durante a queda, entrou fluxo comprador tentando frear o movimento. Portanto, se houver correção da queda, o bitcoin poderá buscar as resistências de curto e médio prazo dos US$ 97.7 mil e US$ 101.570. No entanto, se houver continuidade da queda, haverá suporte nas regiões de liquidez dos US$ 93 mil e US$ 87 mil", acrescentou a analista técnica.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos iniciaram a semana com cautela, diante de uma combinação de tensão geopolítica entre China e Japão, retração da economia japonesa e a iminente divulgação de resultados da Nvidia, considerada um barómetro para o setor de tecnologia. Ao mesmo tempo, as expectativas de corte de taxas pelo Federal Reserve para dezembro recuaram para abaixo de 50%, elevando a aversão ao risco", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O dólar manteve se firme, o ouro estabilizou se e o preço do bitcoin recuou para cerca de US$ 95 mil com uma expectativa de curto prazo neutra a levemente negativa. A combinação de menor liquidez esperada por conta da incerteza sobre o Fed e risco tecnológico elevado pesa sobre criptoativos. No entanto, não há ainda um choque claro que leve a correção profunda imediato", acrescentou o especialista.

Previsão para o bitcoin

"A faixa provável de oscilação situa se entre US$ 92 mil e US$ 99 mil, com possibilidade de recuo para os suportes próximos de US$ 90 mil–92 mil caso os resultados da Nvidia decepcionem ou surjam novos elementos de risco macro. Um rompimento acima de US$ 99 mil exigiria acendimento de apetite por risco ou alívio inesperado nas expectativas de juros", disse André Franco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok