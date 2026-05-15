Bitcoin se mantém acima de US$ 80 mil após aprovação do Clarity Act nos EUA

Nesta sexta-feira, 15, o bitcoin é negociado acima do suporte psicológico de US$ 80 mil. No entanto, a criptomoeda chegou a ser negociada por US$ 82 mil na última quinta-feira, em reação a aprovação do "Clarity Act", projeto de lei que prevê a regulação do mercado cripto nos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é negociado a US$ 80.395, com alta de 0,9% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula alta de 8,1%.

No entanto, investidores continuam sinalizando comportamento pessimista. O Índice de Medo e Ganância sinaliza "medo" em 43 pontos.

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"O bitcoin apresenta expectativa de curto prazo neutra a levemente negativa. Apesar de o BTC ainda se manter acima da região psicológica de US$ 80 mil, o ambiente macro voltou a ficar mais adverso para ativos de risco, petróleo em alta reforça o risco inflacionário, yields em máximas reduzem a atratividade de ativos sem geração de caixa e o dólar caminha para sua melhor semana em dois meses", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"A liberação de vendas dos chips H200 da Nvidia para empresas chinesas ainda sustenta parte da narrativa positiva de tecnologia, mas esse impulso não foi suficiente para impedir a realização nas bolsas asiáticas. No curto prazo, o bitcoin tende a oscilar entre US$ 79 mil e US$ 82 mil, com risco de teste da parte inferior caso os yields continuem subindo ou o dólar mantenha força", acrescentou.

O que vai acontecer após a aprovação do Clarity Act?

Na última quinta-feira, 14, a Comissão Bancária do Senado norte-americano aprovou uma regulação importante após meses de negociações. Chamado "Clarity Act", o projeto de lei busca regular o mercado de criptoativos nos Estados Unidos, abrindo precedentes relevantes com o restante do mundo.

Gracy Chen, CEO da Bitget, revelou o que ela espera que aconteça no mercado com a nova regulação:

"A aprovação do Clarity Act finalmente elimina a incerteza que vinha afastando capital institucional sério há anos. Eis o que espero que aconteça a partir de agora:

Os ETFs de bitcoin e ether devem passar a registrar fluxos consistentes de entrada na casa de bilhões de dólares por mês, à medida que o desconto regulatório desaparece. As entradas de US$ 1,97 bilhão em BTC e US$ 356 milhões em ETH em abril já sinalizam o impulso que está se formando.

O valor de mercado das stablecoins, atualmente em US$ 323 bilhões após um crescimento de 49% em 2025, deve disparar ainda mais à medida que emissores em conformidade com as regras dos EUA assumam uma liderança clara.

Os RWAs tokenizados, que triplicaram para mais de US$ 19,3 bilhões até o primeiro trimestre de 2026, devem atrair novos recursos institucionais por meio de plataformas de custódia que crescem entre 23% e 29% ao ano. - Centenas de bilhões de dólares atualmente mantidos offshore ou em caixa devem migrar para trilhos regulados nos EUA nos próximos 18 meses.

A executiva salientou que "embora a Ásia ainda lidere em volume bruto e a União Europeia conte com o MiCA, os EUA possuem uma profundidade institucional incomparável por meio de ETFs e venture capital. Com maior clareza regulatória da CFTC/SEC e medidas voltadas para stablecoins em vigor, desenvolvedores, VCs e instituições tenderão cada vez mais a optar por incorporações nos EUA, exchanges reguladas e tokenização on-shore".

Para Gracy Chen, os Estados Unidos estão prestes a retomar sua posição como principal centro global de formação de capital para ativos digitais. Ela mencionou que isso pode atrair liquidez e talentos de volta de Dubai, Singapura e Europa nos próximos 12 a 24 meses.

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