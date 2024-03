Crítico famoso do bitcoin diz que gostaria de ter comprado a criptomoeda em 2010

O investidor famoso Peter Schiff é conhecido por ser um duro crítico do bitcoin, mas surpreendeu na última quarta-feira, 13, ao afirmar que se arrepende de não ter investido na criptomoeda nos primeiros anos de funcionamento do projeto. Apesar de ter compartilhado o arrependimento, ele também criticou novamente o ativo.

Estimativas apontam que Schiff possui atualmente uma fortuna de US$ 80 milhões (R$ 400 milhões, na cotação atual) com seus investimentos. Ele é mais conhecido pela defesa do investimento no ouro como ativo de proteção em carteiras de investidores, e por isso se posiciona contrário à tese de que a criptomoeda poderia assumir esse papel no futuro.

Schiff falou sobre o bitcoin durante sua participação no podcast Impact Theory como parte de um debate em que ele representava o lado crítico à criptomoeda. Ele foi questionado sobre sua visão atual em relação ao ativo e se ele se arrepende de nunca ter investido na moeda digital diante da significativa valorização da criptomoeda, que acumula alta de mais de 60% apenas em 2024.

"Eu gostaria de ter tomado a decisão de investir US$ 10 mil, US$ 50 mil, US$ 100 mil nisso [no bitcoin]? Claro. Poderia ter centenas de milhões, presumindo que não venderia os ativos. Mas, novamente, não sei o que teria feito se tivesse tomado essa decisão", comentou o investidor.

Na visão dele, porém, o investimento na criptomoeda logo após sua estreia no mercado envolveria muito mais uma "aposta" do que um "movimento inteligente" por parte de investidores, reforçando sua postura crítica em relação ao ativo e rejeitando sua utilidade.

"Eu teria comprado [bitcoin] apenas apostando que outras pessoas seriam burras o suficiente para comprá-lo e pagar um preço mais alto [que o pago por ele]", destacou o milionário. Em 2013, ele chegou a comparar a criptomoeda à "mania das tulipas", se referindo à bolha de investimentos na flor no século 16.

Em 2024, o bitcoin superou repetidas vezes sua máxima histórica e atualmente é negociado em um patamar acima de US$ 70 mil, representando um crescimento de 1,4 milhão de vezes desde 2010. Especialistas aponta, porém, que a tendência é que a criptomoeda valoriza ainda mais nos próximos anos, podendo chegar a US$ 1 milhão até 2030.

