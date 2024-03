Homem que dizia ser criador do bitcoin mentiu, determina Justiça do Reino Unido

A Justiça do Reino Unido determinou nesta quinta-feira, 14, que o cientista da computação Craig Wright não é Satoshi Nakamoto, o pseudônimo usado pelo criador do bitcoin. O juiz responsável pelo caso afirmou que Wright não apresentou as provas necessárias para corroborar sua afirmação de que teria criado a criptomoeda.

O processo contra Wright foi aberto pela Crypto Open Patent Alliance (COPA), uma organização sem fins lucrativos, depois que ele começou a processar diversos desenvolvedores do ecossistema cripto, acusando-os de violar os direitos autorais que ele teria em torno do ativo e da tecnologia blockchain por ser Nakamoto.

A identidade de Nakamoto é um dos grandes mistérios do mercado cripto. Até hoje, não se sabe se Satoshi era um homem, mulher, um único indivíduo ou até um grupo de pessoas. Após criar o bitcoin e a tecnologia blockchain, Nakamoto chegou a fazer alguns pronunciamentos públicos antes do seu desaparecimento, abrindo margem para várias teorias sobre sua identidade. Alguns, inclusive, teorizam que ele poderia ser Steve Jobs, fundador da Apple.

Agora com a decisão, há a certeza de que Wright não foi o criador do projeto. A COPA alegava que ele não demonstrou ter as habilidades técnicas necessárias para ter criado o bitcoin. Ela contestou, ainda, as alegações do australiano de que possíveis testemunhas que confirmariam sua versão estão doentes ou morreram.

No fim do processo, o juiz responsável pelo caso concordou com as afirmações da COPA: "Wright não é o autor do white paper do bitcoin. Em segundo lugar, Wright não é a pessoa que adotou ou operou sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto no período de 2008 a 2011".

"Wright não é a pessoa que criou o sistema por trás do bitcoin. E ele não é o autor das versões iniciais do software do bitcoin", definiu o juiz. A COPA, que é apoiada por empresários importantes como o fundador do Twitter Jack Dorsey e a corretora de criptomoedas Coinbase, comemorou a decisão.

"Esta decisão é uma vitória para os desenvolvedores, para toda a comunidade de código aberto e para a verdade. Por mais de oito anos, Wright e seus financiadores mentiram sobre sua identidade como Satoshi Nakamoto e usaram essa mentira para intimidar e intimidar os desenvolvedores da comunidade do bitcoin. Isso termina hoje com a decisão do tribunal", declarou a organização.

