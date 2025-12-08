Paradigm faz 1ª operação no Brasil com investimento de R$ 70 milhões em startup cripto

A gigante de capital de risco Paradigm anunciou nesta segunda-feira, 8, que realizou o seu primeiro investimento no Brasil. A escolhida foi a startup Crown, que desenvolveu a criptomoeda pareada ao real BRLV. Ao todo, a empresa captou US$ 13 milhões (cerca de R$ 70 milhões, na cotação atual) com o investimento.

Com US$ 10 bilhões em ativos sob gestão em 2024, a Paradigm se consolidou como uma das principais empresas de capital de risco no mercado de criptomoedas. Entretanto, a companhia ainda não tinha realizado nenhum aporte em startups brasileiros desde o início das suas operações em junho de 2018.

A Paradigm foi responsável por liderar a rodada de investimentos, que resultou em uma avaliação de US$ 90 milhões da Crown. Em um comunicado sobre a captação, a Crown destacou o foco nas stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. Elas são descritas como "peças cruciais da infraestrutura financeira, pois impulsionam a migração dos sistemas financeiros tradicionais para os sistemas de ativos digitais".

"O Brasil, o quinto maior mercado de criptomoedas do mundo – onde mais pessoas investiram em ativos digitais do que em ações tradicionais – não é dolarizado e precisa de uma stablecoin de classe mundial em real para impulsionar essa transição", comentou a empresa.

Dados divulgados pela Crown indicam que a BRLV, a sua stablecoin de real, conta com uma capitalização de mercado R$ 360 milhões e se tornou a "maior stablecoin de mercado emergente do mundo". A meta, agora, é levar a capitalização do ativo para R$ 1 trilhão até a próxima década.

A Paradigm e a Crown planejam "maximizar a segurança, a conformidade e o valor entregue aos nossos clientes, incluindo bancos, fintechs e empresas" com a BRLV. Além disso, a Crown disse que pretende "trazer confiança institucional ao ecossistema de ativos digitais".

"A equipe da Paradigm está na vanguarda da inovação em criptomoedas há muitos anos e sua entrada no Brasil reflete o trabalho de todos os desenvolvedores que atuaram aqui até o momento – e as enormes oportunidades que se apresentam para o nosso setor", afirmou a startup.

Para a Crown, "esta rodada nos permite acelerar o desenvolvimento de produtos, aprofundar as integrações com instituições financeiras e expandir o acesso para desenvolvedores que criam soluções baseadas na BRLV". "O próximo capítulo da evolução das finanças será escrito em muitos lugares, mas o Brasil está, mais uma vez, provando ser protagonista dessa história".

