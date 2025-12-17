País vai usar US$ 1 bilhão em bitcoin para construir 'Cidade do Mindfulness'

O Butão, um pequeno país da Ásia, anunciou nesta quarta-feira, 17, que pretende usar US$ 1 bilhão em bitcoins das suas reservas para financiar a construção da "Cidade do Mindfulness". O projeto foi relevado pelo governo em janeiro deste ano, e pode começar a sair do papel.

De acordo com o rei do país, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, as unidades da criptomoeda que ajudarão a financiar o projeto não serão vendidas. A ideia é usar os ativos como base para garantias em empréstimos e outros produtos de investimento.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

O governo do Butão quer que a "Cidade do Mindfulness" ganhe espaço como um novo hub regional na Ásia. O objetivo é que o projeto gere empregos, desenvolvimento econômico e uma "resiliência nacional" para a economia e a população do Butão nos próximos anos.

"Pense na cidade como uma companhia e nos donos das terras como os acionistas. Como a maior parte das terras são de propriedade do Estado, os butaneses de todo o país irão compartilhar o sucesso do projeto", prometeu o rei durante o seu pronunciamento anual.

Ao todo, 10 mil unidades de bitcoin serão usadas para gerar os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento da nova cidade. O movimento faz parte de um esforço do Butão para criar um "valor de longo prazo" com as reservas da criptomoeda.

Butão e criptomoedas

Dados mais recentes indicam que o Butão teria 5.984 unidades da criptomoeda em sua reserva, avaliadas em US$ 522 milhões, mas o anúncio desta quarta-feira sugere que a reserva seria ainda maior. Diferentemente de outros países, a reserva do Butão não é proveniente de compras ou apreensões.

Todos os bitcoins obtidos pelo país foram gerados a partir de operações de mineração da criptomoeda criadas e apoiadas pelo fundo soberano do Butão. Também neste ano, o governo do país designou o bitcoin, o ether e o BNB como ativos de reserva estratégica nacional.

Além da iniciativa com a "Cidade do Mindfulness", o Butão também pretende lançar um sistema de identidade nacional digital em blockchain e anunciou a criação de um token próprio pareado ao ouro. Com isso, o país de menos de 1 milhão de habitantes tem assumido a vanguarda nas aplicações estatais envolvendo criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok