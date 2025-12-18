Apesar da queda, bitcoin superou maioria dos setores cripto

Apesar da queda em relação às máximas históricas, o bitcoin ainda apresentou desempenho melhor do que a maioria dos outros setores de criptomoedas nos últimos meses, indicando que o capital e os investimentos continuam favorecendo o bitcoin, segundo a Glassnode.

Nos últimos três meses, “o retorno médio de praticamente todos os setores cripto ficou abaixo do bitcoin”, relatou a plataforma de análise onchain Glassnode em uma publicação na terça-feira.

“Essa fraqueza relativa persistente destaca um ambiente de mercado em que a concentração de capital favorece o BTC.”

Os comentários vieram em resposta a uma publicação da plataforma de relatórios institucionais Bitcoin Vector, que afirmou que o primeiro semestre do ano foi dominado pelo bitcoin, mas que “o cenário se inverteu” na segunda metade.

A Bitcoin Vector explicou que “a dominância entrou em tendência de queda, abrindo espaço para rotação para o ETH, mas nunca retomando totalmente a liderança depois disso”.

Eles acrescentaram que tentativas recentes de reconstrução após o evento de desalavancagem enfraqueceram novamente no fim do ano, “sinalizando baixa convicção na liderança do BTC e um mercado ainda em busca de uma âncora clara”.

Ether, IA, memes e RWA caíram ainda mais

A publicação mais recente da Glassnode parece discordar desse sentimento.

O bitcoin recuou cerca de 26% nos últimos três meses, chegando aos níveis atuais em torno de US$ 86.000.

Isso é ligeiramente melhor do que a queda geral da capitalização total do mercado, que foi de 27,5% no mesmo período, segundo dados do CoinMarketCap.

O ether sofreu um impacto significativo desde meados de setembro, caindo aproximadamente 36% até seus níveis atuais abaixo de US$ 3 mil.

O mesmo padrão se repete em muitos outros setores ou categorias de tokens, como IA, que caiu 48%, a capitalização de mercado de memecoin, que despencou 56%, e a categoria de tokenização de ativos do mundo real, que recuou 46% no período de três meses, segundo o CoinMarketCap.

A categoria de token DeFi caiu 38% nos últimos três meses, segundo o CoinGecko.

Bitcoin continua sendo o porto-seguro de cripto

Nick Ruck, diretor da LVRG Research, concordou, dizendo ao Cointelegraph que os dados dos últimos três meses indicam que os fluxos de capital continuam favorecendo o bitcoin, “refletindo uma forte preferência dos investidores pela estabilidade do BTC”.

“Essa concentração de capital ressalta a posição dominante do bitcoin no mercado, deixando as altcoins com dificuldade para se manterem relevantes no ambiente atual”, acrescentou.

“Essa tendência provavelmente é impulsionada pela reputação já estabelecida do bitcoin e pelo crescente interesse institucional, que reforçam seu apelo como um porto mais seguro no volátil cenário cripto.”

