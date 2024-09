Conheça o país que tem PIB de US$ 3 bilhões... e US$ 780 milhões em bitcoin

Com menos de 850 mil habitantes e um dos menores territórios da Ásia, o Butão não é uma das nações mais famosas do mundo. Entretanto, o país tem chamado a atenção de investidores por uma estratégia inusitada: um investimento milionário em bitcoin, com diversas aquisições nos últimos anos.

Apesar dos investimentos na criptomoeda pelo país já serem conhecidos há alguns anos, a empresa de inteligência de dados Arkham Intel foi capaz de identificar pela primeira vez a carteira digital em que as unidades adquiridas estão armazenados, revelando o valor total do patrimônio da nação.

De acordo com a Arkham, o Butão possui atualmente US$ 780 milhões (R$ 4,3 bilhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin. O valor chama atenção, inclusive, pelo tamanho com relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do país, que foi de menos de US$ 3 bilhões no ano de 2022.

Os investimentos são realizados pela Druk Holdings, um fundo estatal controlado pelo governo do Butão. A operação ficou famosa por realizar aportes em diferentes setores do mercado financeiro, incluindo o de criptomoedas, como forma de gerenciar e expandir a riqueza do país.

A Arkham afirma que as aquisições de bitcoin ocorreram principalmente por meio das operações de mineração da criptomoeda que foram criadas pela Druk Holdings no país. Uma das principais parceiras na iniciativa é a Bitdeer, que pretende expandir seu complexo de mineração no território até 2025.

“O Butão construiu instalações de mineração de bitcoin em vários locais. Ao contrário da maioria dos governos, os bitcoins do Butão não vêm de apreensões de ativos pelas autoridades, mas sim de operações de mineração, que aumentaram dramaticamente desde o início de 2023", afirma a Arkham.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Butão e bitcoin

Pelos dados, o Butão é, atualmente, o país com a quarta maior reserva da criptomoeda, à frente de economias muito maiores e mais desenvolvidas. Apesar das operações envolvendo o ativo serem mais antigas, o governo do Butão apenas se pronunciou sobre a estratégia no ano passado.

O CEO da Druk Holdings, Ujjwal Deep Dahal, explicou que a companhia busca ter um portfólio diversificado de investimentos, o que a levou ao mundo das criptomoedas. O financiamento de operações de mineração ocorre "há alguns anos", começando em um período em que o preço do bitcoin estava na casa dos US$ 5 mil.

Neste ano, o governo do Butão anunciou que pretende investir cerca de US$ 500 milhões para expandir sua operação de mineração da criptomoeda. A ideia é que o investimento aumente em seis vezes a capacidade de geração de energia para as operações de mineração, indo dos 100 megawatts de potência atuais para 600 megawatts.

1 /10 (Bitcoin: a maior criptomoeda, com mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado)

2 /10 (Ethereum: a segunda maior criptomoeda possui quase US$ 300 bilhões em valor de mercado)

3 /10 (USDT: a stablecoin lastreada em dólar é a 3ª criptomoeda mais valiosa, com US$118 bilhões em valor de mercado)

4 /10 (BNB: a 4ª criptomoeda mais valiosa tem sua origem ligada à corretora Binance e possui US$ 76 bilhões em valor de mercado)

5 /10 ETF de Solana : aprovado pela CVM e lançado esse ano pela gestora brasileira Hashdex em parceria com o BTG Pactual, fundo reforça a posição de liderança do Brasil no setor. (Solana: a 5ª maior criptomoeda cresceu rapidamente e possui US$ 60 bilhões em valor de mercado)

6 /10 (USDC: também uma stablecoin lastreada em dólar, é a 6ª maior do mundo com quase US$ 35 bilhões)

7 /10 (XRP: é a 7ª maior em valor do mercado com quase US$ 32 bilhões)

8 /10 O cão shiba inu do dogecoin: moeda valorizou 6.000% neste ano em disputa acirrada de adoradores fiéis (Dogecoin: inspirada no meme do cachorro Doge, é a 8ª maior criptomoeda do mundo com quase US$15 bilhões)

9 /10 (TRON: a criptomoeda é a 9ª maior do mundo com US$ 13,9 bilhões em valor de mercado)

10/10 (TonCoin: ligada ao Telegram, a criptomoeda cresceu rapidamente e é a 10ª maior do mundo com US$ 13,7 bilhões)