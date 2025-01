País cria "Cidade do Mindfulness", que contará com reservas de bitcoin e ether; conheça

O Butão, um pequeno país da Ásia, anunciou na última quarta-feira, 8, que criou uma nova Região Administrativa Especial que chama a atenção pelo seu nome: a "Cidade do Mindfulness". Além disso, a região deverá contar com reservas estratégicas das criptomoedas bitcoin, ether e BNB.

De acordo com o governo do país, a iniciativa ocorrerá na cidade de Gelephu, que ganhou o novo apelido, e busca criar um ambiente urbano centrando em "mindfulness, sustentabilidade e inovação" na região das planícies ao sul do país, que faz fronteira com a Índia e a China.

O projeto também quer "institucionalizar a inclusão dos ativos digitais a nível regional", incentivando a adoção de criptomoedas. Ainda não foi informado o valor das reservas que serão formadas com as três moedas digitais, que estão entre as maiores e mais valiosas do mercado.

O Butão afirmou ainda que as reservas vão priorizar ativos com alta capitalização de mercado, grande liquidez e infraestrutura blockchain "madura" para garantir a transparência dessas operações. Em geral, regiões administrativas especiais contam com mais autonomia, permitindo esse tipo de projeto.

O governo também pretende transformar a cidade em um hub para a tecnologia blockchain na região do Sul da Ásia, atraindo investidores, desenvolvedores e projetos. O país aprovou em 2024 uma regulamentação específica para o setor, buscando dar mais clareza jurídica para empresas.

A cidade deverá ser palco ainda de uma conferência global em março que pretende "discutir a integração dos ativos digitais em reservas estratégicas e estabelecer um painel consultivo internacional".

O uso do bitcoin como reserva estratégica tem chamado a atenção do mercado após o presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump afirmar que pretende criar uma reserva do tipo no país.

Butão e bitcoin

Além do movimento recente, o Butão tem investido no bitcoin há anos. Com menos de 850 mil habitantes e um dos menores territórios da Ásia, o país tem chamado a atenção de investidores pela estratégia inusitada.

Diferentemente de outros países que possuem reservas do ativo, as unidades do Butão não foram adquiridas por meio de apreensões policiais, mas sim graças a operações de mineração de criptomoedas no país. O governo já anunciou que pretende expandi-las nos próximos anos.

De acordo com a Arkham, o Butão possui atualmente US$ 780 milhões (R$ 4,3 bilhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin. O valor chama atenção, inclusive, pelo tamanho com relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do país, que foi de menos de US$ 3 bilhões no ano de 2022.