Pequeno país da Ásia vai investir R$ 2,5 bilhões em mineração de bitcoin

O governo do Butão, um pequeno país da Ásia com menos de 800 mil habitantes, pretende investir cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões, na cotação atual) para expandir sua operação de mineração de bitcoin. A nação atua no segmento de mineração há alguns anos, mas pretende intensificar seus esforços na área.

As informações sobre o investimento foram divulgadas pela Bloomberg. De acordo com a reportagem, a decisão faz parte de uma parceria entre a empresa de mineração de criptomoedas Bitdeer e a Druk Holding & Investments, uma empresa controlada pela família real do Butão, que é uma monarquia semiconstitucional.

A ideia é que o investimento aumente em seis vezes a capacidade de geração de energia para as operações de mineração de bitcoin, indo dos 100 megawatts de potência atuais para 600 megawatts. A expansão deverá ser concluída até o fim do primeiro semestre de 2025, enquanto o orçamento exato do investimento será fechado até julho deste ano.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

O esforço para expandir as operações de mineração também envolve uma antecipação dos efeitos do halving do bitcoin, previsto para ocorrer ainda neste mês. O evento resulta na redução pela metade das recompensas dadas aos mineradores pelos seus serviços, reduzindo a lucratividade no segmento.

Tradicionalmente, o período posterior ao halving resulta em uma concorrência maior entre os mineradores, já que eles competem de forma mais intensa pela validação de transações com recompensas maiores. Por isso, é comum que as mineradores melhorem sua capacidade operacional.

No caso da operação de mineração de bitcoin do Butão, a parceria com a Bitdeer também envolverá a instalação de um novo hardware para a atividade, o que tende a tornar a operação mais eficiente e facilitar a concorrência com outras empresas que atuam nesse segmento.

Butão e bitcoin

Após anos de especulações sobre a identidade de um grande minerador da criptomoeda que era desconhecido, o reino budista do Butão confirmou em abril de 2023 que era o responsável por uma grande operação de mineração de bitcoin, que teria sido iniciada há anos, quando o ativo valia menos de US$ 5 mil.

Atualmente, a criptomoeda está cotada na casa dos US$ 70 mil. A operação de mineração do Butão se aproveita da abundância de fontes renováveis de energia, que tornam a operação mais barata e reduzem o impacto ambiental da atividade, com destaque para o uso de energia hidrelétrica.

Na época, a Druk Holdings destacou que seu portfólio de investimentos diverso, incluindo "ações globais, renda fixa e investimentos de capital de risco em startups promissoras, o setor imobiliário nacional e internacional, energia renovável, healthtechs, biotecnologia, ciências da vida e agrotecnologia e mineração e investimento em ativos digitais".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok