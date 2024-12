Pagamentos com criptomoedas aumentam na América Latina no setor de jogos

Os dados mais recentes da Statista revelaram um crescimento do uso de criptomoedas na América Latina para pagamento ou uso em jogos com tecnologia blockchain. A média global de uso de criptoativos para pagar por jogos foi de 3%, enquanto na região, a porcentagem foi quase o dobro.

A Chainalysis relatou um aumento no uso de criptomoedas na América Latina, onde a região recebeu quase 425 bilhões de dólares em cripto entre julho de 2023 e junho deste ano. Durante 2024, a região representou 9,1% do mercado global cripto.

Uso de criptomoedas cresce na América Latina

Desta vez, a Statista mostrou que Argentina, Equador e Peru dominaram com 5% (acima da média global de 3%) no uso de criptomoedas para pagar por jogos durante 2024. A média de uso desses ativos para pagamento na região também é de 3%.

Os países com menor adoção e uso de criptomoedas para jogos virtuais foram Brasil, Chile e México, com 2%, respectivamente. Enquanto isso, o Chile ficou atrás de Argentina, Equador e Peru, com 3%. A Statista entrevistou 3.215 consumidores de jogos cripto na região com 18 anos ou mais.

A fonte fez a pergunta da seguinte forma: “Quais dos seguintes métodos de pagamento você usou no último mês ao fazer pagamentos online para cada um dos seguintes propósitos? relatou a Statista.

A adoção de criptomoedas na região é tal que a Chainalysis determinou que a América Latina está acima da Ásia Oriental em termos de recepção de criptomoedas, embora seja a segunda região de crescimento mais rápido em 2024, com 42,5%. Este crescimento cripto foi impulsionado por países como Venezuela, Argentina e Brasil.

Além disso, quatro dos 20 principais países em adoção na América Latina são: Brasil (9). Da mesma forma, México (13), Venezuela (14) e Argentina (15). Para a Chainalysis, stablecoins são as mais usadas na região para envio e recebimento de remessas:

As consequências dos vários colapsos (FTX, TerraUSD/Luna, Celsius Network e Three Arrows Capital) pressionaram a indústria a aprender com os erros e estabelecer melhores medidas de supervisão e proteção. Há uma forte comunidade de empresas de blockchain e Web3 nas ilhas, tanto fisicamente presentes quanto legalmente domiciliadas aqui.

No ano passado, a Yandex Games relatou que a América Latina está emergindo como um centro criativo na indústria de videogames, pois possui o terceiro maior número de jogadores do mundo (mais de 325 milhões de jogadores em 2024, um aumento de 20% em menos de 5 anos).

Além disso, é a terceira região do mundo em termos de receita da indústria de videogames, ficando atrás apenas da Ásia-Pacífico e da América do Norte. Espera-se que a indústria de videogames gere receitas de 6,2 bilhões de US$ nos próximos anos na região.

O potencial para desenvolvimento de jogos na América Latina é tão grande que aproveitamos a oportunidade para apoiar a formação de futuros desenvolvedores, mesmo aqueles sem experiência prévia em desenvolvimento de jogos.

