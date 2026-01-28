Future of Money

Criptomoeda da Hyperliquid salta mais de 60% e ignora marasmo do mercado

Disparada de investimentos na corretora Hyperliquid impulsionou a criptomoeda da exchange, que descolou do resto do mercado

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12h07.

O mercado de criptomoedas enfrenta um início de 2026 difícil, alternando entre lateralidade e leves quedas. Mas um ativo surgiu como a grande exceção, e destaque, do setor nesta semana: a hype, criptomoeda nativa da corretora descentralizada Hyperliquid.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que a criptomoeda disparou mais de 60% no acumulado dos últimos sete dias, liderando com folga a lista das 100 criptos mais valiosas do mercado. A segunda colocada, a criptomoeda meme Pump.fun, tem alta de 33%.

O desempenho da hype chama ainda mais atenção na comparação com os maiores ativos do mundo. No mesmo período, o bitcoin apresenta uma alta de apenas 1,5%, e o ether, de 3,3%. Entre as 20 maiores criptomoedas do mundo, nenhuma sobe mais de 5% no período.

O salto no valor da criptomoeda também fez com que a Hyperliquid ganhasse espaço no ranking do mercado. Agora, ela ocupa a posição de número 24, com uma capitalização de mercado estimada em US$ 7 bilhões, ainda de acordo com os dados do CoinGecko.

Segundo analistas, a disparada recente da criptomoeda reflete um bom desempenho da própria Hyperliquid, uma corretora descentralizada focada na negociação de derivativos de criptomoedas, ou seja, a negociação no mercado futuro. O projeto tem se consolidado como um dos maiores da categoria.

Por que a hype disparou?

Na mesma semana em que a hype registrou o seu salto de preço, a Hyperliquid bateu um recorde no chamado "open interest", chegando aos US$ 7,8 bilhões. O termo se refere à soma de todos os contratos futuros e outros derivativos atualmente negociados na plataforma.

O projeto passou por uma atualização no final de 2025, e o crescimento nos volumes negociados indica que a medida foi bem-sucedida, ajudando a atrair mais investidores e capital. A hype conta com uma série de funções na plataforma, e quanto mais usuários, maior tende a ser seu uso e demanda.

Recentemente, a Hyperliquid também decidiu ir além dos derivativos de criptomoedas e lançou opções de negociações de diversos ativos tokenizados, incluindo futuros de ouro e prata. A disparada recente nos preços desses minérios pode estar atraindo mais investidores, beneficiando a criptomoeda nativa da exchange.

