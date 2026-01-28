Mínima do dólar pode limitar avanço do bitcoin, diz especialista

Nesta quarta-feira, 28, o bitcoin se aproxima dos US$ 90 mil após ter chegado a cair para a faixa dos US$ 87 mil no início da semana. Apesar da recuperação, a mínima do dólar pode limitar o avanço do bitcoin, segundo um especialista. A moeda norte-americana teve a menor cotação em vários anos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 89.910, com variação próxima de 0% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda teve alta de quase 0,6%.

Dólar em mínima histórica

"Os mercados globais mostraram forte movimento após o dólar americano cair para níveis mínimos de vários anos, motivado pelo ceticismo dos investidores diante da resposta fraca do Federal Reserve e pelo comentário do presidente Donald Trump sugerindo indiferença à perda de valor da moeda. A desvalorização do dólar impulsionou moedas como o euro e o dólar australiano, e elevou fortemente os preços de commodities, com ouro rompendo recordes e o petróleo avançando acima de médias relevantes", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Previsão para o bitcoin

"Apesar do rali em ativos de risco como ações, o bitcoin ficou continuou abaixo dos US$ 90 mil, sendo cotado atualmente em US$ 88.7 mil. Apesar disso, a expectativa de curto prazo para o ativo é neutra a levemente positiva. A fraqueza acentuada do dólar e o ambiente de liquidez associado podem criar um pano de fundo favorável para ativos de risco e cripto, oferecendo suporte ao bitcoin", disse André Franco.

"No entanto, a incapacidade do bitcoin de acompanhar os recordes de preços em ações e commodities sugere que a dinâmica de liquidez ainda favorece movimentos em ativos menos voláteis ou considerados portos‑seguros, como ouro, o que pode limitar o avanço expressivo do bitcoin no curtíssimo prazo. Assim, espera‑se que o bitcoin consolide seus níveis atuais com possibilidade de leves subidas técnicas, desde que o sentimento global de risco continue benigno", concluiu.