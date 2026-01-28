Future of Money

Fidelity anuncia 'dólar digital' próprio e entra no mercado de stablecoins

Com mais de US$ 5 trilhões em ativos sob gestão, gestora tradicional do mercado vai entrar no mundo das stablecoins

Editor do Future of Money

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15h54.

A Fidelity Investments anunciou nesta quarta-feira, 28, o lançamento da sua primeira stablecoin própria. Batizada de FIDD, a criptomoeda será pareada ao dólar, acompanhando o valor da moeda norte-americana. A expectativa é que o ativo chegue ao mercado em fevereiro.

Com mais de US$ 5 trilhões em ativos sob gestão, a Fidelity é uma das maiores e mais tradicionais gestoras do mercado financeiro. A empresa tem atuado no mercado de criptomoedas desde 2014, focando na oferta de criptomoedas para seus investidores e na adoção da tecnologia blockchain.

Agora, a gestora quer dar um passo além e lançar um ativo digital próprio. Como qualquer stablecoin pareada ao dólar, 1 unidade da FIDD será equivalente a US$ 1. O ativo deverá ser disponibilizado tanto para os clientes da empresa quanto em corretoras de criptomoedas.

A emissão da stablecoin ficará sob a responsabilidade da Fidelity Digital Assets. Mike O'Reilly, presidente da divisão, comentou que "na Fidelity, acreditamos há muito tempo no poder transformador do ecossistema de ativos digitais e passamos anos pesquisando e defendendo os benefícios das stablecoins”.

"Como uma gestora de ativos líder e pioneira em ativos digitais, a Fidelity está em uma posição única para fornecer aos investidores utilidade em blockchain por meio de um dólar digital", defendeu. Ele explicou ainda o que teria motivado o novo projeto da gestora.

Stablecoins em alta

Segundo o executivo, a aprovação em julho de 2025 de uma regulação específica para as stablecoins nos Estados Unidos, o chamado Genius Act, oferece agora as condições que a Fidelity estava esperando para lançar uma criptomoeda própria com mais segurança e clareza.

"A recente aprovação do Genius Act foi um marco significativo para o setor, ao fornecer diretrizes regulatórias claras para stablecoins de pagamento. Estamos muito satisfeitos em lançar uma stablecoin lastreada em uma moeda fiduciária em um momento de crescente clareza regulatória", destacou.

A FIDD entrará em um segmento de stablecoins ainda dominado por dois grandes ativos. A USDT, da Tether, é responsável por mais da metade do valor de mercado do segmento, e a USDC, da Circle, também domina uma fatia relevante no mercado. Agora, a Fidelity deve entrar no segmento em expansão na busca por abocanhar ao menos parte dessas fatias.

