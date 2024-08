O que pode derrubar o preço de uma criptomoeda?

O tombo das ações japonesas e o aumento do risco de recessão nos Estados Unidos contaminaram o mercado cripto esta semana. Vimos o bitcoin derreter 17% na última segunda-feira, 5 e altcoins perderem até metade do seu valor em meio ao caos das bolsas.

O Índice de Medo e Ganância, que mede o humor do mercado, chegou a marcar 17 na terça-feira (6) depois de ter registrado 57 na semana anterior.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Em momentos como esse, entendemos à força como o cenário macroeconômico tem um impacto gigantesco sobre os preços dos ativos digitais.

A relevância do macro na dinâmica de preços se une a uma série de outros fatores que os investidores precisam considerar se desejam lucrar.

As criptomoedas já são intrinsecamente voláteis, por se tratarem de tecnologias muito novas, e nesta coluna vamos investigar mais a fundo outros 9 motivos que podem contribuir para um ativo subir ou descer de preço.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

9 razões que influenciam a oscilação das criptomoedas

Oferta e Demanda

Esse conceito é o básico do básico. Como em qualquer mercado, a lei da oferta e demanda é um fator primordial na determinação do preço dos ativos digitais.

Podemos ver a lei da oferta e da demanda atuando em itens comuns do nosso dia a dia, como comida, imóveis e energia, por exemplo.

Lembram na pandemia como o preço do álcool gel foi às alturas?

A demanda era gigantesca, porque todo mundo queria se proteger do vírus, mas a capacidade de produção da indústria não acompanhou. O produto chegou a dobrar de preço durante a crise sanitária.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Trazendo o conceito para a criptoesfera, vamos usar o bitcoin como exemplo. A moeda tem um limite máximo de 21 milhões de unidades, definido no momento em que foi criada. Essa escassez programada pode criar pressão de alta nos preços à medida que a demanda aumenta.

A demanda pelo ativo, por sua vez, pode ser influenciada por questões como sua utilidade percebida, especulação e adoção institucional, entre outros aspectos.

Regulamentação e políticas governamentais

As decisões regulatórias e políticas governamentais têm um impacto crítico no vaivém dos preços, podendo tanto impulsionar quanto reprimir o mercado.

Este ano, tivemos a aprovação do ETF à vista de bitcoin. A decisão inédita da SEC, a comissão de valores mobiliários norte-americana, foi vista como um divisor de águas na história dos ativos digitais. Antes mesmo do anúncio da decisão, que aconteceu em 10 de janeiro, a simples expectativa positiva do mercado em torno do “sim” para o ETF já havia impulsionado o preço do ativo.

E por que isso é importante? Porque o ETF de bitcoin à vista traz o ativo para um terreno regulamentado e impulsiona a adoção institucional, que entra com capital pesado no mercado cripto.

Avanços tecnológicos e atualizações de rede

As melhorias tecnológicas e atualizações de protocolo podem aumentar a utilidade e a eficiência de uma criptomoeda, impactando positivamente o seu valor.

Vejam só. De acordo com levantamento da Bitwise, o ecossistema da Ethereum, por exemplo, multiplicou nove vezes seu número de usuários ativos diários nos últimos quatro anos. A demanda crescente foi impulsionada, em especial, pelas soluções de escalabilidade da rede, como Base, Arbitrum, Polygon e Optimism.

Os dados mostram que, no primeiro trimestre de 2020, o ecossistema tinha uma média diária de 250 mil usuários ativos, sendo a maior parte na camada principal, ou camada 1, da rede. Essa média diária saltou para mais de 2 milhões no primeiro trimestre de 2024, graças à operação das segundas camadas.

Em relação ao bitcoin, uma atualização marcante da rede foi a SegWit, em agosto de 2017. Ela possibilitou o surgimento de soluções também de escalabilidade, como o Lightning Network, que tornou as transações muito mais rápidas e baratas.

Ao melhorar as tecnologias e as redes, as transações são facilitadas, reduzindo as barreiras de entrada. Assim, mais usuários tendem a adotar o ativo digital aprimorado, sua rede se torna mais valiosa e útil, aumentando a demanda e elevando o preço.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Oferta circulante e não circulante

A oferta circulante é o número de moedas disponíveis no mercado para negociação. Um fornecimento circulante maior pode levar a preços mais baixos, já que coloca mais moedas em circulação.

A oferta não circulante indica ativos indisponíveis, a princípio, para negociação. Isso significa que eles podem estar reservados para o desenvolvimento do projeto, time, marketing, travados em contratos inteligentes ou em staking, por exemplo.

Quando a demanda por um ativo é baixa e a oferta circulante aumenta, o preço tende a cair. Enquanto isso, quando a demanda cresce e o fornecimento circulante é limitado, o preço tende a subir.

Toda essa dinâmica deve ser observada de perto pelo investidor.

Por exemplo: suponhamos que você se interessou por uma cripto com o fornecimento circulante muito menor do que o não circulante. Precisa entender que, quando esses ativos bloqueados finalmente forem liberados ao mercado, vai existir uma pressão vendedora. Por isso, o ideal é acompanhar o calendário de liberação de tokens antes de tomar qualquer decisão. Um site indicado para isso é o Token Unlocks.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Emissão e Tokenomics

Tokenomics é o nome dado ao modelo econômico e à estrutura de uma criptomoeda. Isso inclui fatores como utilidade, oferta, distribuição e sistemas de governança.

Por que isso é importante? Porque a oferta total de um ativo e a taxa de emissão de novas criptos impactam fortemente o preço.

Ativos como o bitcoin têm oferta limitada, neste caso em 21 milhões de unidades, como falamos há pouco. Segundo a Bitbo, agregador de dados blockchain, foram mineradas até o momento em que escrevo 19.787.750 bitcoin, o equivalente a 94.227% do total.

Outras criptomoedas têm limites próprios de ofertas e há também aquelas que não têm limite.

Uma oferta fixa ou uma taxa de emissão decrescente com o tempo pode criar escassez e impulsionar o preço, especialmente se a demanda se mantiver ou crescer.

Sentimento do mercado e psicologia do investidor

São dois fatores críticos de impacto nos preços. O mercado é extremamente emocional. Você pode até entender que a dinâmica do sucesso em cripto consiste em comprar na baixa e vender na alta.

No entanto, assim que o investidor enfrenta uma forte queda, seu psicológico fica abalado e colocar a dinâmica em prática é desafiador. “Vejo uma cripto derreter metade do seu preço e eu devo comprar? Como assim?” Soa contraintuitivo e arriscado. Por isso, na hora do pânico, muitos acabam se desfazendo de suas criptos por medo, fazendo o ativo despencar.

Na alta, a mente também prega peças. Quando um ativo começa a engatar uma crescente, surge o que chamamos de FOMO ou medo de ficar de fora. Os investidores ficam eufóricos e saem comprando para não “perder a oportunidade”, jogando os preços lá para cima.

Marketing, mídia e redes sociais

No mundo conectado, somos bombardeados de informações. Quando um hype é gerado pela mídia pode levar os investidores ao FOMO, termo que expliquei acima, elevando no curto prazo os preços.

Campanhas de marketing também têm grande força, principalmente hoje com o poder das redes sociais. Plataformas como o Twitter, por exemplo, podem ser usadas para aumentar a conscientização sobre um determinado projeto e, caso o esforço seja bem-sucedido, conseguem atrair novos investidores e usuários, resultando em uma elevação do preço do ativo.

O contrário também acontece. Problemas como ataques de hackers e fragilidades nas redes ganham ainda mais destaque, podendo manchar a reputação dos projetos envolvidos e, consequentemente, derrubar o preço da cripto.

Eventos macroeconômicos e geopolíticos

No cenário atual, os eventos macro têm contribuído com força para a volatilidade. Como falei na abertura da coluna, o caos na bolsa de Tóquio derrubou o mercado cripto, aliado ao medo crescente de uma recessão nos EUA.

Do lado geopolítico, podemos mencionar a recente estremecida da criptoesfera com a invasão da Rússia à Ucrânia. O bitcoin chegou a cair quase 10% após o anúncio da invasão, com fortes quedas também em altcoins como o ether.

Eventos desses tipos acabam impactando os preços de maneiras inesperadas.

Manipulação

Existem diversas maneiras de manipular as criptomoedas, especialmente partindo daqueles que possuem grandes quantidades de determinados ativos. A capacidade desses indivíduos ou entidades de mover grandes volumes pode ter um impacto significativo nos preços, especialmente em mercados menos líquidos.

Entre as práticas comuns está o Pump and Dump, ações coordenadas de compras em grande escala com o objetivo de inflar o preço artificialmente (pump), para atrair investidores menores, e então vender suas posições (dump), derrubando o mercado.

Outros tipos de manipulação são o Wash Trading, que consiste em fazer compras e vendas simultâneas para criar uma falsa impressão de atividade de mercado, e o Spoofing, quando são colocadas grandes ordens de compra ou venda sem a intenção de executá-las, apenas para influenciar outros traders.

Bom, na coluna de hoje abordamos nove aspectos, mas existem outros que podem e devem ser adicionados à lista. O trabalho de casa agora é fazer a sua própria pesquisa e complementar a minha seleção.

Se você chegou até aqui, entendeu que dominar o mercado cripto vai além de acompanhar preços: exige uma análise profunda dos fatores que moldam cada movimento. Na criptoesfera, quem entende a complexidade por trás das oscilações tem a chance de transformar incertezas em oportunidades reais.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok