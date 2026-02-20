Morgan Stanley investe em ações de 'treasury company' de Ethereum

Os maiores acionistas da Bitmine Immersion Technologies (BMNR) aumentaram seus investimentos na principal empresa de tesouraria de Ethereum no quarto trimestre de 2025, apesar da queda mais ampla do mercado de criptomoedas e do fraco desempenho das ações.

O Morgan Stanley, maior detentor reportado, elevou sua posição em cerca de 26%, para mais de 12,1 milhões de ações, avaliadas em US$ 331 milhões no fim do trimestre, segundo o formulário 13F enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A ARK Investment Management, segunda maior acionista, aumentou sua participação em cerca de 27%, para mais de 9,4 milhões de ações, avaliadas em US$ 256 milhões, de acordo com o documento.

Vários outros grandes investidores institucionais também ampliaram a exposição. A BlackRock aumentou suas participações em BMNR em 166%, o Goldman Sachs em 588%, a Vanguard em 66% e o Bank of America em 1.668%.

Wall Street amplia exposição à BMNR

Cada um dos 11 maiores acionistas aumentou a exposição à BMNR no quarto trimestre de 2025, incluindo Charles Schwab, Van Eck, Royal Bank of Canada, Citigroup e Bank of New York Mellon Corporation, segundo registros oficiais compilados pelo investidor cripto Collin.

A acumulação ocorreu apesar da forte queda no preço das ações da Bitmine. A BMNR caiu cerca de 48% no quarto trimestre de 2025 e aproximadamente 60% nos últimos seis meses, sendo negociada perto de US$ 19,90 no pré-mercado de quinta-feira, 19, segundo o Google Finance.

Investimentos institucionais mantêm o mNAV da Bitmine acima de 1

Os investimentos institucionais contínuos estão trazendo mais capital para apoiar as operações da Bitmine e suas compras contínuas de ether.

A flexibilidade financeira da empresa é acompanhada de perto por meio do valor líquido de ativos de mercado, ou mNAV, uma relação que compara o valor empresarial da companhia com o valor de suas reservas de criptomoedas.

Um mNAV abaixo de 1 pode dificultar a captação de recursos por meio da emissão de novas ações, limitando potencialmente compras adicionais de criptomoedas. Dados monitorados por serviços de acompanhamento da Bitmine indicaram que o mNAV da empresa permaneceu acima de 1, sustentado em parte pela continuidade da participação institucional.

A Bitmine continua expandindo suas reservas de ether em meio à queda do mercado. A empresa comprou 45.759 ether por cerca de US$ 260 milhões na última semana, com custo médio de US$ 1.992 por ETH.

A Bitmine é a maior detentora corporativa de ether, com 4,37 milhões de ether avaliados em cerca de US$ 8,69 bilhões em seus registros, segundo dados da StrategicEthReserve.

