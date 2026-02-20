Com bitcoin 'de lado', mercado cripto ainda é marcado por cautela

Nesta sexta-feira, 20, o bitcoin é negociado "de lado", com pouca variação de preço nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo passa por um processo de consolidação após quedas expressivas. Apesar disso, especialistas ainda apontam cautela no mercado cripto, com pouca possibilidade de novas altas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 66.738, com queda de 1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a queda acumulada é de 0,7%.

"O bitcoin segue operando de forma lateralizada, refletindo um mercado ainda marcado pela cautela. Embora haja sinais pontuais de recuperação, como a leve alta no Open Interest dos futuros — que saiu de US$ 43,44 bilhões para US$ 44,76 bilhões — o movimento ainda é tímido e insuficiente para caracterizar uma retomada mais consistente do apetite por risco", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"O nível psicológico dos US$ 70 mil permanece como principal resistência de curto prazo. Um rompimento poderia abrir espaço para testar a máxima de 8 de fevereiro, em US$ 72.271, mas, até o momento, o ativo encontra dificuldade para ganhar tração compradora", acrescentou.

"No campo técnico, o cenário reforça o tom defensivo. As médias móveis exponenciais de 50, 100 e 200 dias seguem inclinadas para baixo, sinalizando que a tendência predominante ainda é de enfraquecimento. Isso mostra que o ativo ainda opera dentro de um contexto técnico mais fragilizado. Além disso, o Índice de Medo e Ganância permanece em nível de “medo extremo” pelo 20º dia consecutivo, evidenciando um sentimento amplamente conservador entre os investidores", concluiu.

