77% dos usuários abririam carteira cripto com seus bancos, diz pesquisa

Uma nova pesquisa indica que stablecoins estão cada vez mais próximas de se integrar ao sistema bancário tradicional. Segundo levantamento realizado pela YouGov, encomendado pela corretora cripto Coinbase e pela empresa de infraestrutura BVNK, 77% dos usuários afirmam que abririam uma carteira de criptomoedas ou stablecoins diretamente em seus aplicativos bancários ou fintechs, caso essa opção estivesse disponível.

O estudo ouviu 4.658 pessoas entre setembro e outubro de 2025 e também revelou que 71% utilizariam cartões de débito vinculados a stablecoins como forma de pagamento no dia a dia. Os dados sugerem que a demanda por integração entre ativos digitais e serviços financeiros tradicionais está crescendo.

Proteja seu portfólio com PAXG na Mynt, plataforma do BTG Pactual. Ouro tokenizado, negociável 24h, para quem busca estabilidade mesmo no mercado volátil. Comece a partir de R$ 10.

Interesse cresce

Stablecoins são criptomoedas cujo valor é vinculado a ativos do mundo real, como moedas fiduciárias. Entre os exemplos mais conhecidos estão o USDT, emitido pela Tether, e o USDC, da Circle, ambos atrelados ao dólar americano. Esses ativos ganharam popularidade inicialmente como ferramenta para negociação cripto, mas vêm ampliando seu uso em outras áreas financeiras.

De acordo com a pesquisa, usuários de stablecoins mantêm, em média, 35% de sua renda anual nesses ativos. O uso também tem impacto relevante no mercado de trabalho. Cerca de 73% dos freelancers e contratados independentes afirmaram que stablecoins melhoraram sua capacidade de trabalhar com clientes internacionais, ao facilitar pagamentos e reduzir barreiras cambiais.

Uso no cotidiano

Os resultados indicam que os usuários esperam que stablecoins funcionem de forma semelhante ao dinheiro tradicional. A possibilidade de utilizar cartões vinculados a esses ativos reforça o potencial de adoção em transações diárias, aproximando as stablecoins do papel desempenhado por moedas convencionais.

Além disso, o avanço da regulação em mercados relevantes tem contribuído para fortalecer a confiança institucional e ampliar o interesse em soluções baseadas nesses ativos digitais.

Impacto da regulação

Segundo o relatório, a criação de regras mais claras pode incentivar bancos e fintechs a oferecer carteiras digitais e outros serviços relacionados a stablecoins. Para as empresas envolvidas no estudo, a padronização de requisitos de transparência e segurança tende a aumentar a confiança tanto de consumidores quanto de instituições financeiras.

Esse movimento sugere que stablecoins podem desempenhar um papel mais relevante no futuro do sistema financeiro, com potencial para se tornar parte integrante dos serviços bancários tradicionais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok