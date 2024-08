Criptomoedas hoje: bitcoin recua e volatilidade ainda deve afetar criptoativos, diz especialista

Nesta segunda-feira, 12, o bitcoin inicia a semana em leve recuo e a expectativa é que a classe de ativos digitais ainda sofra os impactos do aumento na taxa de juros do Japão e o risco de recessão nos Estados Unidos, que trouxeram volatilidade para o setor na última semana.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 58.305, com queda de 3,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado chegou a despencar abaixo de US$ 50 mil na última semana, depois ultrapassou os US$ 60 mil e agora apresenta leve recuo em seu movimento de recuperação.

“Ainda se espera que o cenário macroeconômico influencie fortemente o mercado de criptoativos nesta semana, como ocorreu na anterior devido ao carry trade da moeda japonesa e à narrativa de uma possível recessão nos Estados Unidos. Com a divulgação do CPI, equivalente ao IPCA dos Estados Unidos, dependendo dos resultados, pode haver grande volatilidade no mercado”, comentou Julio Andreoni, especialista em criptomoedas do Bitybank.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum que tinha apresentado quedas ainda mais significativas e pouca recuperação na última semana, é cotado a US$ 2.631, com queda de 0,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Apesar dos recentes recuos, Andreoni ainda aponta que a rápida recuperação do mercado cripto diante da queda demonstra sinais positivos para o setor.

“Isso demonstra a resiliência do mercado, com investidores ao redor do mundo reconhecendo o potencial dessa classe de ativos para seus portfólios. A resiliência construída ao longo do tempo tem tornado o mercado menos suscetível a impactos severos. O crescente reconhecimento do valor do Bitcoin, dos protocolos de smart contracts e de outros criptoativos é um sinal positivo para o futuro desse mercado”, concluiu o especialista.

