1º banco a oferecer novo investimento em ouro, BTG avança em tokenização

O BTG Pactual disponibilizou nesta sexta-feira, 20, o investimento em ouro tokenizado por meio de seu aplicativo de investimentos. Chamado de Pax Gold, o investimento em ouro se dá através da criptomoeda lastreada em ouro físico emitida pela Paxos Trust Company, regulada pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS), e conta com auditorias mensais da KPMG.

Dessa forma, cada moeda equivale a uma onça troy de ouro, que por sua vez corresponde a cerca de 31 gramas do metal precioso. Cada barra é armazenada nos cofres da Brink's em Londres, seguindo o padrão London Good Delivery, de pureza superior a 99,5%. No momento, cada onça troy de ouro custa cerca de US$ 5 mil.

Potencial do ouro

"O ouro vive um momento estruturalmente positivo, com bancos centrais diversificando reservas, tensões geopolíticas se agravando e dívidas públicas em níveis recordes. Para o investidor, o Pax Gold (PAXG) representa a evolução do acesso ao ativo, eliminando taxas de administração dos ETFs tradicionais, oferecendo negociação 24/7 e liquidez imediata, sem longos prazos de resgate vistos em fundos, enquanto mantém lastro em ouro físico no mesmo padrão que os bancos centrais usam para suas reservas, com auditoria mensal. É a forma mais eficiente de adicionar ouro no portfólio", disse Matheus Parizotto, analista-chefe de research da Mynt, plataforma cripto do BTG.

Anteriormente, o investimento em PAXG já havia sido disponibilizado aos clientes da Mynt e, agora, também pode ser acessado pelo aplicativo do BTG Investimentos.

Vantagens de investir em ouro tokenizado

Para o investidor tradicional, o PAXG representa uma forma prática de ter ouro sem lidar com transporte, armazenamento ou taxas de custódia típicas de fundos e estruturas físicas.

Além disso, o investimento direto em PAXG não possui taxas de administração e perfomance, como os ETFs de ouro negociados em bolsa.Outro diferencial é a possibilidade de compra fracionada, permitindo investir em ouro com valores mais baixos, sem a necessidade de adquirir uma barra inteira.

BTG avança em tokenização

Além do ouro, a tokenização pode trazer os mais variados ativos do mundo real para a tecnologia blockchain. Nesse sentido, casas e empreendimentos podem ser fragmentados, entre outros. O BTG Pactual, primeiro banco do mundo a emitir um security token em 2019, agora avança sendo o primeiro no Brasil a disponibilizar o investimento em ouro tokenizado.

"A tokenização já é uma realidade e está cada vez mais próxima do investidor. Quase trinta bilhões de dólares já estão em ativos tokenizados hoje, com projeções de trinta trilhoes até 2034. É uma das maiores transformações que o mercado financeiro vai viver na próxima década. O ouro é um dos ativos que mais se beneficiam com o ganho de eficiência da tokenização e está ganhando tração rápido, mas essa tendência ainda está só no começo e eventualmente todas as classes de ativos vão ser tokenizadas no futuro", disse Matheus Parizotto.

