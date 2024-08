Queda do mercado cripto: aprenda a lidar para não perder dinheiro

O mercado de criptoativos sofreu quedas significativas nos últimos dias, colocando em xeque o potencial de investimento. Apesar disso, as quedas são vistas como uma "oportunidade" para especialistas e a cotação dos principais criptoativos já sinaliza recuperação.

Sobre esse tema, o podcast do Future of Money recebe no episódio desta semana Sebastian Serrano, CEO da Ripio.

Para o convidado, o mercado em baixa aponta oportunidades vantajosas de aporte. No bate-papo, Sebastian avalia também como funcionam os ciclos em temporadas de baixa e ensina a como lidar com esse cenário. Confira a entrevista completa:

