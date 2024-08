Lido, NEAR, Fantom: saiba quais criptomoedas estão caindo mais que o bitcoin

O mercado de criptomoedas amargou fortes perdas nas últimas horas, com um intenso movimento de queda que ganhou mais intensidade no último domingo, 4. E, apesar do bitcoin concentrar as atenções de muitos investidores por ser o maior ativo do setor, outras moedas digitais acabaram registrando perdas ainda maiores até esta segunda-feira, 5.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que o bitcoin chegou a cair mais de 25% e operar abaixo da casa dos US$ 50 mil pela primeira vez em meses. Já na tarde da segunda-feira, o mercado reduziu levemente a aversão a riscos e a criptomoeda conseguiu uma recuperação. No momento, ela acumula queda de 7,9% nas últimas 24 horas e 20,2% nos últimos sete dias, cotada em US$ 54.078.

Outros ativos, porém, não tiveram a mesma trajetória. Um dos destaques de queda no momento é a segunda maior cripto do mercado, o ether, que acumula perdas de mais de 11% nas últimas 24 horas e 27% nos últimos sete dias, cotado em US$ 2.432 e chegando a registrar a maior perda diária desde 2021.

No caso da criptomoeda da Ethereum, além do cenário macroeconômico negativo que prejudicou todo o mercado, o ativo perdeu ainda mais valor após a plataforma de investimentos Jump Trade anunciar que venderia suas unidades do ativo adquiridas, intensificando a pressão de venda.

Outras criptomoedas, porém, tem desempenho ainda pior. Considerando as 100 maiores do mercado em capitalização, a líder de perdas nas últimas 24 horas é a Lido, que despenca 18,3%. No acumulado dos últimos sete dias, a queda é ainda maior, de 37,8%.

Em seguida, estão as criptomoedas NEAR, Fantom e Arbitrum, com perdas de, respectivamente, 16,6%, 17% e 17,2%. Já a FET, criada pela união de 3 criptomoedas ligadas à inteligência artificial, fecha o top 5, desvalorizando 15,7% no mesmo período.

Entre os destaques de queda, também estão a uni, cripto da corretora descentralizada Uniswap, que perde 15%, e a link, da Chainlink, que cai 14,4%. As criptomoedas meme pepe e dogwifhat perderam 14,4% e 13,5% de valor nas últimas 24 horas, respectivamente.

Um ponto em comum entre muitos dos ativos com as maiores quedas é a ligação com a Ethereum. A Arbitrum, por exemplo, é uma rede de segunda camada ligada ao blockchain, enquanto a Lido está diretamente ligada ao mecanismo de staking da rede.

Já a queda da FET reflete as perdas significativas de projetos de inteligência artificial no mercado, com ações das 7 maiores empresas de tecnologia perdendo US$ 1 trilhão em valor de mercado.